צפי לפתיחה ירוקה בוול סטריט; טראמפ חותם 500 יום בתפקיד

המסחר בארה"ב צפוי להפתח היום (ד') במגמה חיובית, וזאת בהתבסס על החוזים העתידיים של המדדים המרכזיים בניו-יורק. אמש ננעל המסחר במגמה מעורבת, כשהנאסד"ק ננעל בשיא חדש.

היחסים הגיאופוליטיים ממשיכים להעיב על השווקים הפיננסיים. טראמפ שוקל לחלק ל-2 את הסכם נאפטה (NAFTA - North America Financial Trade Agreement). בהסכם הנוכחי חברות ארה"ב, קנדה ומקסיקו - וטראמפ שוקל לפצל את מדיניות המס האמריקאית כך שארה"ב תתנהל מול קנדה בצורה אחת ומול מקסיקו בצורה אחרת. ומעבר לאוקיינוס, מסין נוד כי היא שוקלת לרכוש גידולים אמריקאיים בכ-70 מיליארד דולר. לא ברור כלל כי השינויים האלו (אשר מתגלגלים כבר מספר חודשים) משפיעים לרעה על השווקים הפיננסיים, אך הם כן תורמים לחוסר בהירות בהם.

השבוע הנשיא טראמפ מציין 500 ימים בתפקיד והוא ציין בציוץ כי רבים מאמינים שהממשל תחתיו השיג יותר מכל ממשל אחר ב-500 הימים הראשונים. בכל הנוגע למניות, לפחות, בדיקה מדוקדקת של LPL Financial מראה נתונים מעט אחרים. טראמפ ממוקם במקום השישי מתוך ה-20 נשיאים הקודמים בכל הנוגע לתוצאות של מדד הדאו ג'ונס. בתקופת רוזוולד המדד עלה בכ-80%, בתקופת ג'ורג' בוש ב-31.3%, בתקופת קלווין קולידג' 26.9% ובתקופת וורן הארדינג, 26.8%. בתקופת טראמפ המדד עלה ב-25.2% - רק קצת מעל העלייה שחלה בתקופת אויבו הפוליטי ברק אובמה - 24.9%.

This is my 500th. Day in Office and we have accomplished a lot - many believe more than any President in his first 500 days. Massive Tax & Regulation Cuts, Military & Vets, Lower Crime & Illegal Immigration, Stronger Borders, Judgeships, Best Economy & Jobs EVER, and much more...