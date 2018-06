המתנה המסתורית שחילקו לעיתונאים בפסגת קים-טראמפ

עיתונאים שכיסו את פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג-און בסינגפור קיבלו מספר מתנות - בהם מדריך תיירותי לאי סנטוסה בו נערכה הפגישה, בקבוק מים ותקופת התנסות חינם בעיתון הסינגפורי The Straits Times. אך מתנה אחת עוררה עניין מיוחד ברשת - מאווררים זעירים שניתן להטעין באמצעות חיבור USB או חיבור לאייפון וחולקו לעיתונאים.

Media goody bag: Mini USB fan, hand-held fan with #TrumpKim on either side to blow around all the hot air.... and a fun guide to Sentosa. NB: that's not the delegations playing beach volleyball. pic.twitter.com/fbdKVzr0Cn

בעוד שחלק מהכתבים העריכו את השי וקישרו אותו למזג האוויר הסינגפורי החם, מומחי אבטחה שונים האמינו שמאחורי המאוורר התמים למראה היו כוונות זדוניות בהרבה.

אותם מומחים הגיבו בטוויטר ומיהרו להזהיר שמטרת המאוורר עשויה להיות להתקין תוכנות זדוניות במכשירים אליהם יחוברו ולגנוב דאטה מהעיתונאים. הם הסבירו כי כל מי שיחבר את המאוורר למכשירו נמצא בסכנה למתקפת האקינג ולהחדרת תוכנה זדונית למכשיר בו הוא משתמש.

So, um, summit journalists. Do not plug this in. Do not keep it. Drop it in a public trash can or send it to your friendly neighborhood security researcher. Call any computer science department and donate it for a class exercise. I’d be glad to take one off your hands, btw. https://t.co/vz8xjUIjVz