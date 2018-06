טראמפ מאיים שוב: נטיל 20% מס על רכבים המיוצרים באירופה

"אם המכסים שהוטלו מזמן על ארה"ב והחברות והעובדים הנהדרים שלה על-ידי האיחוד האירופי לא יוסרו בקרוב, נטיל מס של 20% על כל כלי הרכב האירופאיים שמיובאים לארה"ב". כך צייץ היום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחשבון הטוויטר שלו בעקבות הודעת האיחוד האירופי כי יטיל מס של 25% על מוצרים שיוצרו בארה"ב הכוללים אופנועים הארלי דיווידסון, ג'ינסים, שתיה חריפה, סיגריות, גידולים חקלאיים ועוד.

סה"כ שווי המס שהוטל על-ידי האיחוד על ארה"ב עומד על כ-3.3 מיליארד דולר.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!