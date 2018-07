הפריצה לזירת הקריפטו בנקור השביתה פעילותה ל-3 ימים

שלושה ימים אחרי שפעילותה הושבתה בעקבות פריצה וגניבה של אסימוני קריפטו בשווי 23.5 מיליון דולר, זירת מסחר הקריפטו Bancor הודיעה אמש (יום ד') על חזרה הדרגתית לפעילות. חברת הסטארט-אפ בנקור, המנוהלת בישראל, עדיין לא פרסמה דיווח מפורט בנוגע לאירוע הפריצה, שעליו דיווחנו בהרחבה השבוע ב"גלובס". מהחברה נמסר הבוקר ל"גלובס" כי היא תפרסם תגובה נוספת לאירוע בהמשך היום, ובינתיים היא לא יכולה למסור פרטים, מכיוון שהאירוע נחקר על ידי המשטרה.

אתמול בלילה "צייצה" בנקור בחשבון הטוויטר שלה: "אנו שמחים להודיע שרשת בנקור חזרה לפעילות מקוונת. אנו נוסיף בהדרגה אסימוני קריפטו בחזרה לרשת, כשנתחיל עם אפשרות להמרה בין אסימוני בנקור (BNT) לאסימוני את'ריום (ETH)".

We are happy to announce that the Bancor Network is back online. We will gradually be adding tokens back to the network beginning with the BNT / ETH converter. https://t.co/zyZKV3TrsA