שוברי קופות: דרקולה ניצח, דוויין (ד'ה רוק) ג'ונסון אכזב בגדול

שבוע אחד בדיוק הצליח "אנט-מן והצרעה", הסרט ה-20 ביקום המשותף של דיסני-מארוול, ליהנות מהמקום הראשון בטבלת שוברי הקופות בארה"ב לפני שירד למקום השני.

"מפלצת של מלון 3", סרט ההמשך של מותג האנימציה המצליח לילדים שהחל ב-2012 המספר על הרוזן דרקולה ועל חבריו שנקלעים בכל סרט להרפתקה אחרת, יצא לבתי הקולנוע בקול תרועה רמה עם הכנסות של 44 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון שלו, פתיחה מוצלחת יותר מהסרט הראשון, אך נמוכה יותר מהסרט השני שיצא לקולנוע לפני שנתיים. "מפלצת של מלון" הוא מותג האנימציה הרווחי ביותר של חטיבת ההנפשה של סוני, שעשו חיל בקופות השנה גם עם "פיטר הארנב".

"אנט-מן והצרעה" עשה בסוף השבוע השני שלו 29 מיליון דולר בארה"ב, והכנסותיו הכלל עולמיים הצטברו לכדי 284 מיליון דולר. הוא כרגע ממוקם במקום האחרון מכל סרטי היקום המשותף של דיסני-מארוול (בשוק האמריקאי), אבל סביר שבשבועות הקרובים יעקוף את "הענק הירוק" ו"קפטן אמריקה" ויתמקם ממש מתחת "אנט-מן" הראשון. הכנסותיו של הסרט ירדו ב-61% מהשבוע שעבר, וזו הנפילה הגדולה ביותר מבין סרטי העשירייה.

אבל זה הסרט שהתייצב במקום השלישי נחשב לאכזבה הגדולה של השבוע. "גורד שחקים", סרט האקשן של דוויין (ד'ה רוק) ג'ונסון, עשה רק 24 מיליון דולר בסוף השבוע בארה"ב ו-40 מיליון ברחבי העולם. ג'ונסון נחשב לאחד הכוכבים הקופתיים של הזמן האחרון, וסוף שבוע ראשון של 64 מיליון דולר מתקציב לא מבוטל של 125 מיליון הוא חדשות מאוד רעות. סרט הקודם של ג'ונסון, "פרא", הכניס בסוף השבוע הראשון שלו 36 מיליון דולר.

מצד שני, "ג'ומנג'י: שורדים בג'ונגל", סרטו של ג'ונסון מסוף השנה שעברה, גם הוא התחיל לאט, אבל אז הפך לאחד מהסרטים המצליחים ביותר של השנה. קשה להאמין שזה יהיה המצב הפעם בהתחשב בביקורות, אבל צריך לזכור שהסרט טרם יצא בסין, מה שאמור להקפיץ את מניותיו.

"משפחת סופר על 2" הוא במקום הרביעי בטבלת סוף השבוע האחרון, וכאן בכלל מדובר בניצחון גדול. סרט האנימציה של דיסני-פיקאסר יצא לבתי הקולנוע לפני חמישה שבועות, היישר אל המקום הראשון ונכון לסוף השבוע הזה הכנסותיו בכל השווקים הצטברו לכדי 858 מיליון - אלה העניקו לו את תארי הסרט ה-4 הכי קופתי השנה ברחבי העולם, הסרט ה-3 המכניס ביותר בארה"ב ב-2018 (מתחת "הפנתר השחור" ו"הנוקמים: מלחמת האינסוף", גם הם של דיסני) וה-9 ברשימת הסרטים המכניסים של כל הזמנים, סרט האנימציה הקופתי ביותר אי פעם בארה"ב (וכפועל יוצא, הסרט המרוויח ביותר של פיקסאר). זה הישג מדהים ל-5 שבועות בלבד.

את החמישייה סוגר "עולם היורה: נפילת הממלכה" שכבר חלף-עבר את רף מיליארד הדולר, וכרגע הכנסותיו בארה"ב עומדים על 364 מיליון דולר, ובשווקים החיצוניים על 773 מיליון דולר.

אחד הסיפורים המעניינים ביותר בעשירייה הוא סרט האינדי האמריקאי "Sorry to Bother You", סאטירה חברתית על טלפן שחור (לייקית' סטיינפילד) שמסוגל להישמע כמו איש לבן (בקולו של דיויד קרוס, מהסדרה "משפחה בהפרעה"), שזכתה לשבחי המבקרים והפכה לשיחת היום. את השבוע הראשון שלו התחיל הסרט בהפצה מצומצמת, אך הבאזז עשה את שלו, ובשבוע השני שלו זינקו הכנסותיו ב-478% והכניסו אותו למקום ה-7 בטבלה.

הסרט הוותיק ביותר בעשירייה הוא "אושן 8" שנמצא בה כבר 6 שבועות רצופים. הוא ירד בשלושה מקומות מהשבוע שעבר, ובסוף השבוע האחרון הרוויח כ-3 מיליון דולר.

5 הסרטים המכניסים ביותר בארה"ב לשנת 2018, נכון ל-17 ביולי:

1. "הפנתר השחור" (700 מיליון)

2. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (676 מיליון)

3. "משפחת סופר על 2" (536 מיליון)

4. "עולם היורה: נפילת הממלכה" (363 מיליון)

5. "דדפול 2" (316 מיליון)

5 הסרטים המכניסים ביותר ברחבי העולם לשנת 2018, נכון ל-17 ביולי:

1. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (2 מיליארד)

2. "הפנתר השחור" (1.3 מיליארד דולר)

3. "עולם היורה: נפילת הממלכה" (1.1 מיליארד)

4. "משפחת סופר על 2" (858 מיליון דולר)

5. "דדפול 2" (731 מיליון דולר)

