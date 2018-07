שוברי קופות: דנזל וושינגטון ניצח את אבבא, אבל לא בהרבה

שינויים גדולים עברה טבלת שוברי הקופות של סוף השבוע האחרון. שני הסרטים החדשים של סוף השבוע התברגו בשני המקומות הראשונים, סרט חדש נוסף נכנס למקום ה-9, והסרט שכבש את הפסגה בשבוע שעבר נחת שני מקומות מטה.

"נקודת שוויון 2" בכיכובו של דנזל וושינגטון הוא המנצח של הסופ"ש, כאשר הכניס 36 מיליון דולר בארה"ב ועוד 3 מיליון דולר בכמה שווקים בודדים בהם יצא ברחבי העולם. זהו סרט ההמשך ללהיט משנת 2014, בו וושינגטון גילם עובד בחנות לחומרי בנייה שהופך לוויג'ילנטי שיוצא לנקות את רחובות העיר מהפושעים שהשתלטו עליה. ההצלחה של הסרט הראשון הייתה מפתיעה ביחס להיותו מסווג R בגלל האלימות הקשה שלו, וזה החדש נראה שלא מבייש את קודמו. אמנם בשבוע הבא כנראה יודח מהמקום הראשון בגלל "משימה בלתי אפשרית: התרסקות", אבל בזכות תקציבו המוגבל (62 מיליון דולר) "נקודת שוויון 2" כבר עכשיו בדרכו להיחשב להצלחה מרשימה.

המקום השני גם הוא של סרט חדש, "מאמה מיה: Here We Go Again", שבינו ובין המקום הראשון מפרידים פחות מ-2 מיליון דולר. המחזמר המבוסס על שירי אבבא היה הניגוד המוחלט לאקשן המחוספס של "נקודת שוויון 2" והרוויח מכך לא מעט. הסרט הקודם, שיצא לבתי הקולנוע בדיוק לפני עשור, היה לאחת ההצלחות הגדולות של התקופה ולאחד המיוזיקלים הקופתיים בכל הזמנים, והקהל כנראה התגעגע. על אף שמדובר בפחות או יותר אותם שירים ועם כמות נמוכה הרבה יותר של מריל סטריפ, הקהל הגיע בהמוניו של רק בארה"ב אלא גם בשאר העולם. למעשה, רווחיו מהשווקים הגלובליים גדולים יותר באלה של ארה"ב, ויחד מסתכמים ב-77 מיליון דולר - עוקפים כבר עכשיו את תקציב הסרט (75 מיליון דולר).

"מפלצת של מלון 3" שהיה המקום הראשון של שבוע שעבר, מצא את עצמו במקום השלישי עם הכנסות של 24 מיליון דולר. אמנם מדובר בנחיתה של 43% אבל עם הכנסות כוללות של 208 מיליון דולר (מתקציב של כ-80 מיליון), לא מדובר בחדשות רעות כלל.

אל המקום הרביעי הגיע "אנט-מן והצרעה", נחיתה של שני מקומו מהשבוע שעבר. סרט גיבורי-העל של דיסני-מארוול נמצא כבר 3 שבועות בבתי הקולנוע, ועד כה הגיע ל-354 מיליון ברווחים מכלל השווקים. אנחנו מעוניינים לשלוח לו ברכות לבביות על כך שהצליח לעקוף את "הענק הירוק" ולהינצל מתואר "הסרט הכי פחות קופתי ביקום המשותף של מארוול אי-פעם". נישאר במתח שבוע נוסף כדי לראות האם יעקוף את "קפטן אמריקה" הראשון.

גיבורי-על הם גם מה שנמצא במקום החמישי, עם הלהיט "משפחת סופר על 2", שכזכור כבר הפך לסרט האנימציה הקופתי ביותר בתולדות ארה"ב. סרט האנימציה של פיקסאר הוסיף לעצמו עוד 11 מיליון בארה"ב, והוא נמצא שבוע אחד מלהיכנס למועדון המיליארד. הוא גם התמקם במקום ה-45 בטבלת שוברי הקופות העולמית, עוקף את "מוצאים את נמו" ובדרכו לעקוף את "ההוביט: קרב חמשת הצבאות" - וזה עוד לפני שפתח בכל השווקים האסייתים. בשבוע ה-5 שלו, הוא גם הסרט הוותיק ביותר בעשירייה.

אחרי שספג מפלה כואבת בשבוע הראשון לצאתו, מצעד הבושה של "גורד שחקים" בכיכובו של דוויין ג'ונסון ממשיך. אחרי שנכנס רק למקום השלישי, נופל סרט האקשן שלושה מקומות והכניס בסוף השבוע השני שלו 11 מיליון, 54% פחות מהשבוע שעבר - הנפילה הגדולה ביותר בעשירייה. בארה"ב מדובר בכישלון מוחלט, עם הכנסות מצטברות של 47 מיליון בלבד. השווקים החיצוניים קצת מקלים על העניין, כאשר עזרו לו להגיע להכנסות כלליות של 182 מיליון דולר. בהתחשב בתקציב שלו, העומד על 125 מיליון דולר בלי חישובי שיווק והפצה, "גורד שחקים" יצטרך להגיע להכנסות של כ-300 מיליון דולר בשביל לכסות על הוצאותיו. המצב לא מעודד כרגע.

הסרטים הבאים שסוגרים את העשירייה הם "עולם היורה: נפילת הממלכה" (שבוע 5), "הטיהור הראשון" (שבוע 3), הכניסה החדשה הנוספת של השבוע "הסר חבר: הרשת האפילה", וסרט האינדי המדובר "Sorry to Bother You" - אחד משני הסרטים הבודדים בעשירייה שאיננו סרט המשך.

5 הסרטים המכניסים ביותר בארה"ב לשנת 2018, נכון ל-24 ביולי:

1. "הפנתר השחור" (700 מיליון)

2. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (677 מיליון)

3. "משפחת סופר על 2" (558 מיליון)

4. "עולם היורה: נפילת הממלכה" (384 מיליון)

5. "דדפול 2" (317 מיליון)

5 הסרטים המכניסים ביותר ברחבי העולם לשנת 2018, נכון ל-24 ביולי:

1. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (2 מיליארד)

2. "הפנתר השחור" (1.3 מיליארד דולר)

3. "עולם היורה: נפילת הממלכה" (1.2 מיליארד)

4. "משפחת סופר על 2" (941 מיליון דולר)

5. "דדפול 2" (733 מיליון דולר)

