טראמפ מאשים: טוויטר משתיקה צייצנים ימנים

בסוף השבוע דונלד טראמפ האשים את טוויטר (באמצעות ציוץ בטוויטר, כמובן) כי היא מבצעת Shadow Banning, חסימות צללים, נגד בעלי דעות רפובליקניות. הביקורת הגיע בעקבות דיווח באתר Vice News שלפיו טוויטר לא מציעה שמות של רפובליקנים ידועים, כמו יו"ר הוועדה הרפובליקנית הלאומית, כהשלמה אוטומטית בחיפושים.

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.