מאסק לעובדיו: שוקל למחוק את טסלה מהמסחר; המניה זינקה

אמש מייסד, בעל השליטה ומנכ"ל טסלה, אילון מאסק, פרסם בחשבון הטוויטר הפרטי שלו ציוץ לפיו הוא שוקל להוציא את טסלה מהמסחר בבורסת נאסד"ק לפי שווי של 420 דולר למניה (כשהמסחר אמש נע סביב 370 דולר למניה לפני פרסום נשוא ידיעה זו).

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.