למה טסלה רוצה להימחק מהבורסה ולמה לא זה יקל עליה

בסוף החודש שעבר, כשבוע לפני הציוץ הדרמטי של אלון מאסק מאמש על הכוונה להפוך את טסלה לחברה פרטית (ראו בהמשך), השיקה טסלה באתר האינטרנט שלה סדרה מוגבלת של כמה מאות גלשני גלים ממותגים במחיר של כ-1,500 דולר ליחידה. גלשנים בהחלט נאים, צבעוניים ואיכותיים אבל, עדיין, גלשנים. בלי הנעה חשמלית, בלי תאים סולריים ובלי חיבור לאינטרנט. כל הגלשנים שהוצעו נמכרו כבר בחמש הדקות הראשונות לפתיחת המכירה תוך שהם מותירים עשרות אלפי מבקשים מאוכזבים. שעות לאחר מכן כבר נמכרו חלק מהגלשנים הללו ב-eBAY, במחיר שנע סביב ה-5,000 דולר.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.