הלירה הטורקית מוסיפה לצלול וכורה לעצמה היום (ו') שפל חדש מול הדולר, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר את הכפלת המכסים על יבוא מתכות מטורקיה.

הלירה צנחv ב-20% אל מול הדולר לשער של 6.797 לירות לדולר, לאחר שטראמפ צייץ בטוויטר את דבריו. בהמשך נחלשו מעט הירידות לכ-15%, בשער של 6.38 לירות לדולר.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!