בדרך למהפכה? טראמפ מתכנן לבטל את חובת הדיווח הרבעוני

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע היום (ו') תמיכה בביטול שיטת הפרסום של דוחות כספיים מדי רבעון מצד חברות ציבוריות, בטענה שהמהלך ייתן דחיפה לעסקים וכתוצאה מכך יביא ליצירת משרות.

בציוץ בטוויטר הבוקר (שעון ארה"ב) אמר טראמפ כי שוחח עם "אנשים מובילים בעולם העסקים", בנוגע לרעיונות שלהם על צמיחה, והם מאמינים כי פרסום תוצאות כספיות מדי רבעון מהווה אבן נגף בדרך לצמיחה.

In speaking with some of the world’s top business leaders I asked what it is that would make business (jobs) even better in the U.S. “Stop quarterly reporting & go to a six month system,” said one. That would allow greater flexibility & save money. I have asked the SEC to study!