למה ישראל מעלימה עין מפעילות חברות בינלאומיות באיראן

"כל מי שעושה עסקים עם איראן לא יעשה עסקים עם ארה"ב", הכריז דונלד טראמפ בציוץ בטוויטר ב-7 באוגוסט. מנהיגי ישראל ברכו כמובן על ההכרזה של נשיא ארה"ב. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הסתפק בלברך, אלא גם קרא "למדינות אירופה, שמדברות על עצירת איראן, להצטרף למהלך הזה. הגיע הזמן להפסיק לדבר, הגיע הזמן לעשות, זה בדיוק מה שארה"ב עשתה וזה מה שאירופה צריכה לעשות".

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!