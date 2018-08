מחשבות ממגרש הגולף: מה עומד מאחורי יוזמת טראמפ לבטל את הדיווחים הרבעוניים לבורסה?

פוליטיקאים, אנשי עסקים והעיתונות למדו לדעת דבר אחד מוחלט על הנשיא טראמפ: אם אתם רוצים את תשומת ליבו תופיעו בחדשות הבוקר של פוקס ניוז, ואם אתם רוצים להפוך רעיון שלא מתקדם כבר עשרות שנים למציאות - הסתובבו אתו במגרש הגולף.

באמצע אוגוסט, כאילו משום מקום, צייץ טראמפ בשבע וחצי בבוקר על כך שהוא שלח את רשות ני"ע האמריקאית (SEC) לבחון מעבר של חברות לדיווח פיננסי חצי שנתי. "שאלתי כמה מהמנהיגים העסקיים המובילים בעולם, איך אפשר לשפר עוד יותר את העסקים בארה"ב. אחד אמר, 'תפסיקו עם הדיווחים הרבעוניים ותעברו למערכת חצי שנתית'. זה יגדיל את הגמישות ויחסוך כסף. ביקשתי מה-SEC ללמוד (את הנושא)!".

In speaking with some of the world’s top business leaders I asked what it is that would make business (jobs) even better in the U.S. “Stop quarterly reporting & go to a six month system,” said one. That would allow greater flexibility & save money. I have asked the SEC to study!