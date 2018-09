טוויטר הודיעה כי תיקנה באג שעשוי היה לשתף הודעות פרטיות

טוויטר הודיעה הערב (ו') כי היא תיקנה באג, שעשוי היה לחשוף שיחות פרטיות של משתמשיה עם מפתחים חיצוניים שעובדים עם טוויטר.

על פי הערכות, התקלה השפיעה על פחות מאחוז ממשתמשי טוויטר, שכלל 335 מיליון משתמשים פעילים ביולי. מניית טוויטר הגיבה בירידות.

"אין לנו שום ראויות שמעידות על שימוש לא ראוי או ניצול של מידע של משתמשים", דובר מטעם החברה אמר ל-CNBC. הדובר רמז כי הבאג יכול היה להתרחש רק במידה ושורה רבה של אירועים שונים יתחרשו. "כמעט ואין אף אפשרות שזה התרחש, אבל אנחנו רוצים להיות יסודיים".

טוויטר הודיעה כי היא תמשיך לחקור את העניין. בנוסף, בפוסט בנושא ציינה החברה כי היא גם פנתה למפתחים חיצוניים "שעשויים היו להיות מושפעים".

גולשי טוויטר שיתפו את ההודעה על באג שקיבלו מהחברה:

I just got this from Twitter, so I asked:

"I received notice that Twitter employees had access to some of my DMs. Which DMs were they exactly? How many Twitter employees had access to them? Were the recipients of my DMs also told that my private messages to them were compromised? pic.twitter.com/OILTbbw7uc