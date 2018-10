אלון מאסק תוקף את SEC: "הרשות להעשרת מכירות בחסר"

אלון מאסק, מנכ"ל טסלה, לעג אמש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) בציוץ בטוויטר. מאסק קרא ל-SEC "הרשות להעשרת מכירות בחסר", ימים ספורים אחרי שהגיע לפשרה עם הרשות סביב האשמות על הטעיית משקיעים.

בציוץ, שחסרה בו מילה ונכתב בטון סרקסטי, נכתב "הרשות להעשרת מכירות בחסר עושה עבודה נהדרת" והוא משבח את ה-SEC על שינוי שמה, דבר שלא התרחש.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!

בהמשך גולש בטוויטר העיר למאסק על כך שחסרה לו מילה וטען שעליו להעסיק צוות מיוחד שיבדוק שבציוצו אין שגיאות כתיב וכי הם לא מעצבנים את הרשות. בתגובה, כתב מאסק "למה שיתעצבנו לגבי המשימה שלהם? זה מה שהם עושים".

Sorry about the typo. That was unforgivable. Why would they be upset about their mission? It’s what they do.