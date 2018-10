גינקולוג מקונגו ופעילת זכויות אדם יזידית זכו בנובל לשלום

דניס מקווגי, גינקולוג שטיפל בקורבנות אלימות מינית בהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ולנדיה מוראד, פעילת זכויות אדם יזידית שנאנסה בשבי של דאעש, זכו בפרס נובל לשלום ב-2018. השניים זכו בפרס על מאמציהם להילחם באלימות מינית באזורי מלחמה.

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e