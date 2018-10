מייסד את'ריום משיב לטענות רוביני: מעולם לא הייתי מיליארדר

ויטליק בוטרין, אחד האנשים המשפיעים בעולם בתחום המטבעות הדיגיטליים, טוען כי מעולם לא היה מיליארדר, ואף לא התקרב לכך, בניגוד לטענתו של פרופ' נוריאל רוביני מאוניברסיטת ניו יורק, הכלכלן שנודע כמי שחזה את המשבר הפיננסי של 2008.

בוטרין בן ה-24, מייסד פלטפורמת הבלוקצ'יין את'ריום, שהמטבע הדיגיטלי שלה הוא את'ר (סימול: ETH), צייץ ביום רביעי בחשבון הטוויטר שלו בתגובה לציוץ של רוביני: "מעולם לא החזקתי באופן אישי ביותר מ-0.9% מכל האת'ר, והשווי הנקי שלי מעולם לא התקרב למיליארד דולר".

I never personally held more than ~0.9% of all ETH, and my net worth never came close to $1b. Also, I'm pretty sure there are no criminal laws against pre-mining.