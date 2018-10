המייסד השותף של מיקרוסופט פול אלן נפטר

המייסד השותף של מיקרוסופט פול אלן מת אתמול מסיבוכים בשל מחלת הסרטן. הוא היה בן 65 במותו. בתחילת החודש חשף אלן כי הוא התחיל טיפול בסרטן הלימפומה שאינה מסוג הודג'קין, לאחר שחלה במחלה בפעם השלישית.

אלן היה אחד מהאנשים העשירים בעולם. הוא התברג במקום ה-44 ברשימת המיליארדים של "פורבס" ב-2018, כשהונו הוערך במעל ל-20 מיליארד דולר. הוא היה המייסד והיו"ר של תאגיד וולקן, הבעלים של קבוצת ה-NFL סיאטל סיהוקס ושל קבוצת ה-NBA פורטלנד טרייל בלייזרס. בנוסף, אלן היה פילנתרופ ומוזיקאי חובב. הוא ניגן על גיטרה חשמלית ולעתים אף נפגש לג'אם סשן עם מוזיקאים בולטים כמו בונו ומייק ג'אגר.

ביל גייטס, שותפו במיקרוסופט, אמר לאחר מותו כי "עולם המחשוב האישי לא היה קיים בלעדיו". בנוסף, ציין גייטס כי הוא "שבור לב מפטירתו של אחד מחבריו הקרובים והוותיקים ביותר".

בכירים נוספים בעולם הטכנולוגיה ספדו לאלן:

We lost a great technology pioneer today - thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community. October 15, 2018

Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul’s friends, the Allen family and everyone at Microsoft. - Tim Cook (@tim_cook) October 15, 2018

Very sad to hear of Paul Allen’s passing. His passion for invention and pushing forward inspired so many. He was relentless to the end. My heart goes out to Paul’s family and friends. - Jeff Bezos (@JeffBezos) October 15, 2018







