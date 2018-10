ירי ליד בית-כנסת בפיטסבורג, פנסילבניה; דיווחים על הרוגים

שלושה שוטרים נורו ליד בבית-הכנסת עץ חיים בפיטסבורג, פנסילבניה, או לידו. קודם לכן נמסר כי נהרגו ארבעה אנשים, וכי ייתכן שמספר ההרוגים גבוה יותר, אולי שבעה או שמונה, על-פי דיווחים בתחנות טלוויזיה בעיר. החשוד בירי, גבר לבן, נעצר.

בשידורים חיים נראו אמבולנסים ליד בית-הכנסת. בשלב זה לא ברור אם הקרבנות הם מתפללים ו/או שוטרים.

הירי החל בעת תפילת הבוקר בבית-הכנסת האורתודוכסי. מהדיווחים לא ברור אם היורה, או היורים (על פי כמה דיווחים מדובר בשני יורים) פרצו לבית-הכנסת או ירו ליד הבנייין. על פי ידיעה אחת, המתפללים התבצרו בבית-הכנסת.

כאשר הגיעו שוטרים למקום, נפתחה עליהם אש. בית-הכנסת היה מלא, והמשטרה הודיעה כי קיבלה קריאות מאנשים שמסתגרים בתוך הבניין.

אוניברססיטת קרנגי מלון, שנמצאת בסמוך, הפסיקה את כל הפעילות וסטודנטים ומבקרים הצטוו להישאר בתוך הבניינים.

דונלד טראמפ צייץ, שהוא עוקב אחר המצב.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!