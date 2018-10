בן & ג'ריס מציגה: גלידה חדשה נגד טראמפ במהדורה מוגבלת

חברת הגלידות האמריקאית בן & ג'ריס (Ben & Jerry's) הודיעה היום (ד') על השקת טעם חדש במהדורה מוגבלת בארצות-הברית בלבד - Pecan Resist.

הטעם החדש יהיה מורכב מגלידת שוקולד, חתיכות פאדג' לבן וחום, פקאנים, אגוזי מלך ושקדים מצופים שוקולד.

Today we launch Pecan Resist! This flavor supports groups creating a more just and equitable nation for us all, and who are fighting President Trump’s regressive agenda. Learn more and take action here >> https://t.co/Bi8YE1FvOZ pic.twitter.com/Kr6CKBX1sc