10 שנים מלאו לביטקוין: לאן יגיע המטבע בעשור השני שלו?

"אני צופה כי הביטקוין יגיע למחיר של מיליון דולר עד לסוף שנת 2020. אם אני טועה, אוכל את ה@@@ שלי". את התחזית הפרועה הזאת צייץ בטוויטר לפני קצת פחות משנה, בסוף נובמבר 2017, ג'ון מקאפי, מייסדה המיליונר של ענקית תוכנות האנטי-וירוס, הנקראת על שמו.

כשבועיים לאחר אותו ציוץ גס, נסק מחירו של הביטקוין לשיא של כמעט 20 אלף דולר. ואולם, שנת 2018 לא האירה פנים למטבע הדיגיטלי המוביל, שמחירו הנוכחי נע סביב 6,300 דולר. הביטקוין, שצנח בכ-70% משיאו, נושא כיום שווי שוק של כ-110 מיליארד דולר. אבל האם ערכו של הביטקוין מתמצה בשוויו הכספי בלבד?

מה שהתחיל לפני 10 שנים בתור חזון ל"מערכת שיתופית לכסף אלקטרוני" וזכה להגדרה "מטבע דיגיטלי מבוזר", הפך עם הזמן לטכנולוגיה שמאתגרת את האינטרנט עצמו. "הספר הלבן" (White Paper) של הביטקוין - המסמך בן 9 העמודים ו-3,000 המלים, שפורסם ב-31 באוקטובר 2008 (בזמן שמיליוני אנשים בעולם חגגו את ההאלווין - ליל כל הקדושים) על ידי המחבר סטושי נקמוטו, שזהותו נותרה עד היום בגדר תעלומה - שימש בסיס לגל של חדשנות פיננסית חסר תקדים.

10 שנים לאחר מכן, נותרו לא מעט שאלות פתוחות בנוגע למורשת שהשאיר אחריו ממציא הביטקוין. האם יש להתייחס לספר הלבן של הביטקוין כאל מסמך מנחה או "חוקה", שעל פיה יתפתחו המטבעות הדיגיטליים גם בעתיד? ואולי זהו בגדר ציון דרך היסטורי, שכבר אינו רלוונטי לתעשיית הבלוקצ'יין שצמחה בעקבותיו?

מה שברור הוא שכוחו של המסמך הזה, שבו הוצג לראשונה הרעיון היסודי של הביטקוין, טמון בעיקר בפתרון החדשני שהוא הציע לנקודת התורפה של כל העברת תשלום דיגיטלי - איום "הניצול הכפול", או "הבזבוז הכפול" (באנגלית "Double Spending"). ניצול כפול הוא בעצם שיטת הונאה, שבה הכסף הדיגיטלי מנוצל יותר מפעם אחת, באמצעות זיוף רישומי התנועות או הבעלות על הכסף. עקב האכילס הזה הוא כמובן אחד החששות הכבדים של כל מוסד פיננסי.

עד להמצאת הביטקוין, היה בלתי אפשרי עבור מערכת דיגיטלית להוכיח, ללא שימוש בגורם מתווך, שאף משתמש בה אינו מבצע ניצול כפול של כסף. למרות ההתפתחות של טכנולוגיית תשלומים דיגיטליים שקדמה לביטקוין, בכל העסקאות שבוצעו עד אז דרך האינטרנט, עדיין נדרש צד שלישי מהימן (שכל הצדדים לעסקה ייתנו בו את אמונם), כמו בנק, רשות ממשלתית או חברת כרטיסי אשראי, כדי להוכיח שהכסף "אמיתי".

איך פתר הביטקוין את הבעיה הזאת? על פי "הספר הלבן" של הביטקוין, הוא "משתמש בשרת חותמות-זמן שיתופי מבוזר כדי ליצור הוכחה חישובית של הסדר הכרונולוגי של פעולות". בשורה התחתונה, הטכנולוגיה הזאת, הידועה בשם "בלוקצ'יין", אכן הוכחה כמוצלחת - ועד היום, עשור לאחר המצאתו, לא הצליח איש לזייף ביטקוין (או לזייף בעלות על ביטקוין), אף שרבים ניסו לעשות זאת.

ואולם, החדשנות של הביטקוין אינה מתמצה רק בפתרון בעיית ההונאות במערכת הפיננסית הקיימת. על ידי ביטול הצורך בגורם מתווך בכל העברת כספים, הביטקוין יצר בסיס לבניית כלכלה חדשה ושיתופית של כסף דיגיטלי, ללא בנקים ולא כל גוף מרכזי.

ב-3 בינואר 2009, שלושה חודשים לאחר פרסום "הספר הלבן", הפיץ סטושי נקמוטו את תוכנת הביטקוין, שמממשת את הפרוטוקול שהציג במסמך. באמצעות התוכנה נכרו 50 הביטקוינים הראשונים ונוצר הבלוק הראשון בשרשרת, "בלוק בראשית", שממנו צמח הבלוקצ'יין של הביטקוין. בבלוק הראשון שתל סטושי נקמוטו רמז לכלכלה הישנה, שאותה בא הביטקוין להחליף, כשהטביע בבלוק כותרת מהעיתון של אותו יום: "נגיד הבנק המרכזי של בריטניה על סף חילוץ נוסף לבנקים". וכך יצא לדרך המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון בהיסטוריה.

עשור לאחר מכן, בעולם יש כבר יותר מ-2,000 סוגים שונים של מטבעות דיגיטליים, שצמחו בעקבות הביטקוין. מחיר הביטקוין, שהיה אפסי עד 2009 (והגיע לערך של דולר אחד רק בפברואר 2011), עומד כיום על כ-6,300 דולר ליחידה, אחרי שנפל בכמעט 70% מהשיא שאליו הגיע בדצמבר 2017. שוויו של כלל שוק המטבעות הדיגיטליים נאמד כיום ביותר מ-200 מיליארד דולר, כאשר שווי השוק של הביטקוין לבד הוא כ-54% מהסכום הזה. הביטקוין נסחר כיום במאות זירות מסחר בעולם, ובבלוקצ'יין שלו נרשמות בממוצע יותר מ-250 אלף תנועות ביום.

גם אם העניין של המשקיעים בביטקוין דעך השנה, לאחר הירידה בשוויו, וגם אם המטבע הדיגיטלי נותר שנוי במחלוקת בדעת הקהל ובקרב כלכלנים ורגולטורים, ההתעניינות של יזמים ומפתחי תוכנה בטכנולוגיה של הביטקוין לא גוועה, ואלפי סטארט-אפים בעולם, וגם בישראל, עוסקים בה בהתלהבות. האם התעשייה הצומחת הזאת תמשיך בדרכו של "הספר הלבן" של הביטקוין ותצליח לחולל מהפכה כלכלית עולמית ברוחו של סטושי נקמוטו? ימים יגידו. בינתיים, אנחנו ב"גלובס" ממשיכים לעקוב אחרי השוק המעניין הזה.

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD