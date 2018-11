שריפות ענק בקליפורניה: לפחות תשעה נהרגו, עיירה שלמה נחרבה

תשעה בני אדם נספו בשריפות ענק שפרצו בצפון מדינת קליפורניה שבארצות הברית - כך מסרו הלילה (שבת) הרשויות. אחד ההרוגים נמצא בביתו, ואילו השמונה הנוספים אותרו מחוץ לבתיהם וסמוך לרכביהם בעת שניסו להימלט. השריפה כילתה עיירה של כ-30 אלף איש כמעט לחלוטין והרשויות אמרו כי האש התקדמה במהירות כה רבה, עד שלא נותר לצוותי הכיבוי מה לעשות.

יום אחד בלבד אחרי שהחלה, שריפת היער שפרצה ליד העיירה פרדייז גדלה לכ-362 קמ"ר והיא משתוללת ללא שליטה. יותר מ-6,700 מבנים, בהם בתים ועסקים, נהרסו תחת הלהבות.

בשלב זה רשויות הכיבוי טרם קבעו את סיבת פרוץ האש. עם זאת, חברת "פסיפיק גז וחשמל" הודיעה הלילה כי חוותה תקלה בקו חשמלי בסמוך למוקד השריפות 15 דקות לפני התפרצות האש.

"הכבאים לא התערבו", אמר סקוט מקלין ממחלקת היערות וכיבוי האש של קליפורניה. הוא הסביר כי הצוותים ויתרו על מאבק בלהבות ובמקום זאת עזרו לחלץ אנשים. "הכבאים היו במצב של חילוץ".

BREAKING: Officials in Malibu, California are ordering residents to evacuate as fire moves towards town #wildifre #malibuwildfire https://t.co/JfkM9MT2Up

עם שריפות יער שמשתוללות גם בדרום קליפורניה, גורמים רשמיים ברשויות מעריכים כי כ-157 אלף איש נאלצו לעזוב את בתיהם. הוראות הפינוי ניתנו גם לכל העיר מליבו, שבה חיים כ-13 אלף תושבים, בהם כוכבי קולנוע מהוליווד.

עם פינוי פרדייז, רבבות תושבי העיירה המיואשים החלו לעזוב. עומסי תנועה כבדים הורגשו בדרכי הגישה ורבים נאלצו לנטוש את רכביהם ולהימלט ברגל. אנשים דיווחו כי ראו בתים, מרכולים, עסקים, מסעדות, בתי ספר ובתי אבות עולים בלהבות. בשירותי הכבאות העריכו כי אלפי מבנים נשרפו כליל בעיירה הנמצאת כ-290 ק"מ צפון-מזרחית לסן פרנסיסקו.

This woman prays as she tries to escape the flames in a California wildfire.#wildfires pic.twitter.com/W6Fbg3Xr4h