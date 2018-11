נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ הערב (ב') כי הוא מקווה כי קרטל הנפט אופ"ק (OPECׂ) לא יצמצם את ייצור הנפט. היום הודיעה סעודיה כי הקרטל ובני בריתו עשויים להוריד את ייצור הנפט במיליון חביות ליום. בתגובה לציוצו של טראמפ, מחיר הנפט עבר לירידות.

טראמפ כתב כי "בתקווה, סעודיה ואופ"ק לא יצמצמו את ייצור הנפט. מחירי הנפט אמורים להיות נמוכים בהרבה בהתבסס על ההיצע".

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply!