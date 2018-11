היוצר האגדי של מארוול סטן לי הלך לעולמו בגיל 95

סטן לי, אחד מעומדי התווך המשמעותיים ביותר בעולם הקומיקס, הלך היום (ב') לעולמו. הוא היה בן 95 במותו.

לי עמד מאחורי קומיקסים מוכרים ומצליחים מאוד מעולם הקומיקסים של מארוול, כמו ספיידרמן, אקסמן, הנוקמים והפנתר השחור. כל הדמויות האלו הפכו בשנים האחרונות למותגים חזקים והופיעו בסרטים שוברי קופות, רובם יצאו למסכי הקולנוע לאחר שדיסני רכשה את מארוול ב-4 מיליארד דולר ב-2009. בשנים האחרונות המשיך לי להיות מעורב בהפקת הסרטים ואף הופיע בהם בתפקידי אורח קטנים.

מנכ"ל דיסני רוברט איגר צייץ הערב כי "סטן היה מעורר השראה כמו הדמויות שהוא יצא. גיבור על למעריצי מארוול בכל העולם, היה לו את הכוח לעורר השראה, לבדר ולחבר".

@TheRealStanLee was as extraordinary as the characters he created. A super hero in his own right to Marvel fans around the world, Stan had the power to inspire, to entertain, and to connect. The scale of his imagination was only exceeded by the size of his heart. pic.twitter.com/VQQ44jjrA7