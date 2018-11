כריסמס כבר כאן: הפרסומת החדשה של ג'ון לואיס מרגשת את העולם, ולא בפעם הראשונה

חג המולד מתקרב בצעדי ענק, וקמעונאיות הענק כבר התחילו להוציא את התותחים הכבדים לקראת אחת התקופות הרווחיות בשנה. בסוף השבוע האחרון העלתה ענקית הקמעונאות הבריטית ג'ון לואיס ושות' את הפרסומת השנתית שלה לקראת עונת החגים. הפרסומת, שעוקבת אחרי מהלך חייו של המוזיקאי המפורסם אלטון ג'ון, הפכה לפופולרית מאוד במהרה ומספר הציפיות בה עומד כבר על 8.7 מיליון.

הפרסומת עוברת בין תחנות משמעותיות בחייו של המוזיקאי, מהפסנתר הראשון שקיבל, דרך הופעות ואת הקלטות אלבומים. בכל סצנה, רואים את ג'ון מבצע על הפסנתר את השיר "Your Song". לפי דיווחים בתקשורת הבריטית, ג'ון קיבל 5 מיליון ליש"ט בתמורה להשתתפות בפרסומת, שצולמה במשך ארבעה ימים. לפי נציגו של הזמר, חלק נכבד מהתשלום נתרם לצדקה. על פי הערכות "dailymail", העלות הכוללת של הפרסומת עמדה על 10 מיליון ליש"ט.

פרסומות חג המולד של החברה, שהראשונה בהן יצאה ב-2007, באופן מסורתי עתירות תקציב ומצליחות לנגן על נימי הלב של הצופה. חלק מהן כבר זכו למעמד אייקוני. הנה הטובות שבהן.

2007: הפרסומת הראשונה

בפרסומת הראשונה שהוציאה ג'ון לואיס לכבוד חג המולד ניתן לראות משחקי אור וצל. כך, בפרסומות עובדים מניחים זה אחר זה ערימות ממוצרי החברה עד שנוצר צל של אישה וכלב. העלות הכוללת של קמפיין הפרסום הוערכה בכ-6 מיליון ליש"ט על ידי המגזין הבריטי "Campaign".

2009: הפרסומת שפונה לילד שבתוכנו

בפרסומות הזו רואים ילדים קטנים פותחים מתנות שמיועדות למבוגרים, כמו מכונת קפה ומחשב. ברקע מתנגן קאבר לשיר 'Sweet Child O’ Mine' של גאנז אנד רוזס. המסר של הפרסומות פשוט: עם המתנה הנכונה מבוגרים יכולים להתרגש כמו ילדים קטנים. ב-"Campaign" העריכו את העלות הכוללת של הקמפיין ב-5 מיליון ליש"ט.

2011: הציפייה הארוכה

זו פרסומת חג המולד הראשונה של ג'ון לואיס שהצליחה בגדול ועוד היום היא נחשבת לאחת מהאייקוניות והמצליחות של החברה. הפרסומות, ששמה "The long wait", עוקבת אחרי ילד קטן שסופר את הימים עד חג המולד. הילד מצפה לחגיגות לא בגלל המתנות שהוא צפוי לקבל, אלא בשל המתנות שהוא יעניק למשפחתו.

2012: המסע

הפרסומת הזו מתארת את המסע שעובר איש שלג כדי להביא לאהבתו את המתנה המושלמת לחג. ב-"Campaign" טוענים כי הפרסומת הזו עזרה מאוד לג'ון לואיס להגדיל את המכירות בעונת החגים. כך, המכירות ב-5 השבועות לפני חג המולד זינקו ב-44.3% לעומת התקופה המקבילה.

2013: הארנבת והדב

הפרסומות הזו מציגה סיפור חברות מקסים בין ארנבת ודב, שנרדם לשנת החורף שלו לפני חג המולד. בקרע מתנגן קאבר שמבצעת הזמרת לילי אלן לשיר "Somewhere Only We Know" של להקת Keane. לפי "הגארדין", עלות הפקת הפרסומת עמדה על מיליון ליש"ט ובין היוצרים שלה נמצאים האנימטורים שעבדו גם על מלך האריות של דיסני. עלות הכוללת של הקמפיין הסתכמה בכ-7 מיליון ליש"ט. הפרסומות הזו שותפה 200 אלף פעמים ב-24 השעות הראשונה להשקתה.

2014: מונטי הפינגווין

גם הפרסומת הזו מתמקדת בחברות, הפעם בין ילד קטן ובמונטי הפינגווין, שמלווה אותו לכל מקום. הרשת התלהבה מאוד מהפרסומת, שב-24 השעות הראשונות להשקתה שותפה מעל ל-202 אלף פעמים. לפי "הפייננשל טיימס" עלות הקמפיין עמדה על 6.9 מיליון ליש"ט.

2015: האיש על הירח

הפעם הפרסומת מציגה קשר חוצה עולמות, בין ילדה קטנה שחיה בכדה"א לאדם זקן שמתגורר על הירח. עלות ההפקה של הפרסומת, שצולמה באולפני וורנר ברדרס, עמדה על מיליון ליש"ט. העלות הכוללות עמדה גם הפעם על 7 מיליון ליש"ט. בשעתיים הראשונות להשקתה, הפרסומות הצליחה לגרוף 23 אלף אזכורים ברחבי הרשת החברתית.

2016: באסטר הבוקסר

הכוכב של הפרסומות הזו הוא באסטר הכלב שרוצה מאוד לקפוץ על הטרמפולינה החדשה בבית משפחתו. לפי "Campaign", בשעה הראשונה להפצתה, הפרסומות שותפה לא פחות מ-218 אלף פעמים ברחבי הרשת החברתית. אחרי שלוש שעות היו לפרסומת 3 מיליון ציפיות בפייסבוק. בג'ון לואיס ניצלו את ההצלחה ובחניות של הרשת ניתן היה לרכוש בובה של באסטר ב-15 ליש"ט.

2017: המפלצת מתחת למיטה

עלות הפרסומת, שמגוללת את סיפור החברות בין ילד קטן ומפלצת גדולה, עמדה על 7 מיליון ליש"ט. גם הפרסומת הזו הצליחה מאוד וברחבי הרשת ניתן למצוא פרודיות וחיקויים רבים.

