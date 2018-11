"חסלו את הפטריארכיה הברהמינית": כך עורר מנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, סערה בהודו

מנכ"ל טוויטר, ג'ק דורסי, עורר סערה בהודו, לאחר שתמונה בה הוא נראה מחזיק כרזה עם הכיתוב "חסלו את הפטריארכיה הברהמינית" (הקאסטה העליונה בהינדואיזם), הפכה לויראלית. התמונה צולמה במהלך מפגש שדורסי ערך עם נשים עיתונאיות, אקטיביסטיות וכותבות בהודו שפעילות בטוויטר, ואחת העיתונאיות שלקחו בו חלק העלתה אותה לטוויטר בתחילת השבוע.

During Twitter CEO @jack's visit here, he & Twitter's Legal head @vijaya took part in a round table with some of us women journalists, activists, writers & @TwitterIndia's @amritat to discuss the Twitter experience in India. A very insightful, no-words-minced conversation 😊 pic.twitter.com/LqtJQEABgV - Anna MM Vetticad (@annavetticad) November 18, 2018

הודים רבים מצאו את התמונה פוגענית, וטענו שהיא מסיתה נגד קבוצת הברהמינים. טי.וי מוהנדס פאי, בכיר לשעבר בחברת התוכנה Infosys שאל בטוויטר מה יקרה אם דורסי "יקבל פוסטר שמכיל מסרים אנטישמיים במהלך פגישה, האם גם אז הצוות שלו ירשה לו להחזיק אותו? מה בעצם ההבדל?". פאי סיכם כי "להסית ולעורר שנאה נגד כל קהילה זה דבר שגוי".

Terribly disappointing st. on behalf of Twitter. Both Brahminism & patriarchy are oppressive by nature, so why would Twitter's views not reflect giving space to marginalized voices? Calling pandering "impartial" is just a cop out preventing actual efforts to make this space equal - Sandhya Ramesh (@sandygrains) November 20, 2018

בטוויטר הודו פרסמו ציוץ בעקבות הסערה, לפיו דורסי השתתף בדיון סגור שמטרתו הייתה להבין טוב יותר את החוויות של המשתתפות בפלטפורמה, ובמהלכו הוא קיבל את הפוסטר מאקטיביסטית מקבוצת הדלית, שנמצאת בתחתית ההיררכיה החברתית ההינדואיסטית,. לדבריהם הפוסטר "משקף את המאמצים של החברה שלנו לראות, לשמוע ולהבין את כל הצדדים בדיונים ציבוריים חשובים שמתרחשים במסגרת השירות שלנו ברחבי העולם".

Recently we hosted a closed door discussion with a group of women journalists and change makers from India to better understand their experience using Twitter. One of the participants, a Dalit activist, shared her personal experiences and gifted a poster to Jack. https://t.co/96gd3XmFgK - Twitter India (@TwitterIndia) November 19, 2018

ויג'ייה גדל, מנהלת תחום המדיניות, החוק, האמון והבטיחות בטוויטר, שליוותה את דורסי בנסיעתו בהודו התנצלה על התקרית. "אני מאוד מצטערת על זה, זה לא משקף את הדעות שלנו. צילמנו תמונה אישית יחד עם מתנה שניתנה לנו אבל היינו צריכים להתחשב יותר. טוויטר שואפת להיות פלטפורמה אובייקטיבית עבור כולם. במקרה הזה נכשלנו בכך, ואנחנו מוכרחים להשתפר כדי לשרת את לקוחותינו בהודו" היא צייצה.

גם תגובה זו עוררה ביקורת מצד משתמשים שמאמינים כי על טוויטר להתנגד לברהמיניזם ופטריאריכיה, וכי לא היה עליהם לחזור בהם מהמסר שתמונתו של דורסי מעבירה. בכירי טוויטר הצהירו בעבר שהודו היא אחד השווקים בהם החברה צומחת בקצב המהיר ביותר. במהלך ביקורו במדינה דורסי נפגש בין היתר גם עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי.

בתוך כך, טוויטר עיצבה מחדש את האפליקציה ל-iOS כך שמספר העוקבים של כל משתמש יופיע בצורה פחות בולטת, עם פונט קטן יותר. פרטים נוספים הפכו לקטנים יותר - כמו מיקומים, ימי הולדת, תאריך ההצטרפות ועוד. דורסי אמר בעבר כי הוא רוצה להפוך את מספר העוקבים לפיצ'ר פחות משמעותי בפרופילים של משתמשים, מכיוון שהוא מאמין שזה מביא לפרסום תוכן מפלג יותר, מתוך מטרה למשוך עוקבים, מה שמביא לשיח רעיל בפלטפורמה. לדבריו, החברה מתעדפת שיחות "משמעותיות" בפלטפורמה על פני מספר העוקבים, הלייקים וכו'. באפליקציית האנדרואיד גודל הנתון של מספר העוקבים כבר הוקטן, אך פרטים אחרים כמו תאריך ההצטרפות עדיין נראים גדולים יותר.

