ליאו ברנט מצטרף למערך הפרסום של שטראוס

שטראוס ממשיכה לפתוח את הדלת למערך הפרסום שלה ומאפשרת לעוד משרד פרסום להיכנס: ל"גלובס" נודע כי משרד הפרסום ליאו ברנט יטפל בתקציב החטיפים "better for you" השייך לחטיבת המאפים. בתקציב טיפל עד עתה משרד הפרסום חוליגנס.

מדובר בחטיפי הבריאות הממותגים תחת השם "אנרג'י", הכוללים גם תחליפי הלחם למיניהם כמו פריכיות ופריכיות עם שוקולד. זהו תחום הנהנה מצמיחה מאוד גדולה בשנתיים האחרונות כחלק מהתחזקות טרנד הבריאות. זה תחום עסקי שצומח ומנוע צמיחה אסטרטגי, ולכן החליטו לעשות בחטיבה חשיבה מחודשת גם לגבי הפרסום, פנו לכמה משרדים כדי שיתנו הצעה ובסופו של התהליך בחרו בליאו ברנט.

שטראוס נמנית עם שלושת המפרסמים הגדולים בישראל, ולא מעט משרדים מייחלים להיכנס למערך הפרסום שלה - לא רק בגלל ההיקפים הכספיים של התקציבים, אלא גם בגלל שהיא נחשבת לכזאת הדוגלת בחדשנות ובפרסום פורץ דרך. מערך הפרסום של שטראוס מונה שני משרדי פרסום עיקריים: אדלר-חומסקי, המחזיק בתקציב המחלבות וחטיבת המלוחים; ובאומן-בר-ריבנאי, המטפל בתקציב חטיבות המתוקים, הסלטים ומחלבת יטבתה.

בעבר כלל מערך הפרסום של שטראוס משרד נוסף, y&r ישראל, שהיה במשך שנים משרד העוגן של הקבוצה, אך בעקבות עזיבת הבעלים הוא איבד נתחים הולכים וגדלים בתקציב. בשלב הראשון היה זה תקציב המחלבות שהועבר לאדלר-חומסקי, ובהמשך תקציבי יטבתה, המלוחים, המאפים ויד מרדכי. לפני שנתיים סונף המשרד סופית למשרד JWT ישראל, ושטראוס סיימה את ההתקשרות עמו. חלק מהתקציבים חולקו בין שני המשרדים הגדולים, ועל אחרים בחרה שטראוס לעבוד בסגנון של פרויקטים עם משרדים כמו החוליגנס וגפן טים.

מאז הפרידה מ-y&r לא היה משרד פרסום שטיפל בתקציב של המאפים. הסיבה לכך הייתה עסקית: לאחר שנים שלא נעשתה חדשנות אמיתית במותגים שעליהם אחראית החטיבה, היא הוגדרה לפני כ-3 שנים כמנוע צמיחה אסטרטגי של חטיבת הממתקים, ובמשך למעלה משנתיים נעשתה פעולת היערכות של הגדרת צורכי לקוח ופיתוח תתי-מוצרים. מדובר בפעילויות שעדיין לא דרשו תקשורת פרסומית, ולכן גם לא נבחר משרד מלווה.

לפני כחצי שנה הסתיימה ההיערכות של החטיבה, והחלו לחפש משרדים שיודעים לעשות צעדים חכמים ולא בהכרח גדולים. שטראוס בחרה במשרד הפרסום מנצ', שהעלה פרסום למותג "פתי בר" שלא טופל שנים ארוכות. מנצ' נשאר חלק ממערך הפרסום של חטיבת המאפים, וכעת כאמור מצטרף אליו ליאו ברנט שבהנהלת אדם פולצ'ק.

