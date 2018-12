מי צריך את טלפון הבלוקצ'יין של משה חוגג? תשאלו את לאו מסי

כמעט שאין צורך להציג את ליונל (ליאו) מסי, הנחשב לאחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים. מסי, כוכב מועדון הכדורגל של ברצלונה ונבחרת ארגנטינה, הידוע בכינויו "הפרעוש", הוא גם פרזנטור מבוקש בלא מעט קמפיינים פרסומיים. לרשימת הלקוחות המכובדת שלו, הכוללת תאגידים כמו אדידס, סמסונג, פרוקטר אנד גמבל או פפסי, שבפרסומות שלהם הוא כיכב, הצטרפה באחרונה חברה קטנה ופחות מוכרת - Sirin Labs של משה חוגג.

בסוף השבוע האחרון ערכה סירין לאבס בברצלונה, בהשתתפותו של "הפרעוש" כמובן, "השקה תקשורתית" למוצר שלה - סמארטפון הבלוקצ'יין Finney. כמו עיתונאים אחרים המסקרים את תחום המטבעות הדיגיטליים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין העומדת מאחוריהם, הוזמנתי גם אני להשקה. בסופו של דבר, הסתפקתי בצפייה באירוע בווידיאו, שהועלה בשידור חי באינטרנט ביום חמישי בערב, לאחר שכמה ימים קודם לכן הוצג בפניי המכשיר במשרדי סירין ברמת גן.

כוכב כמו מסי לא עושה קמפיינים בהתנדבות, אף שכסף ודאי לא חסר לו. ההכנסות של "הפרעוש" מחסויות ופרסומות מסתכם ב-27 מיליון דולר בשנה, ושכרו השנתי ככדורגלן ברצלונה מסתכם ב-84 מיליון דולר, כולל בונוסים. מגזין "פורבס" דירג את מסי השנה במקום השני ברשימת הספורטאים בעלי ההכנסות הגדולות ביותר בעולם, כשמעליו ניצב המתאגרף האמריקאי פלויד "מאני" מייוות'ר.

מייוות'ר, שפרש השנה מזירת האגרוף אחרי שהוכתר 10 פעמים כאלוף העולם, חטף נוקאאוט בסוף השבוע האחרון. כפי שפורסם באתר "גלובס", המתאגרף המפורסם נאלץ לספוג קנס של יותר מ-600 אלף דולר במסגרת הסדר מול רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). על מה הקנס? ובכן, הרשות קבעה כי מייוות'ר לא גילה לציבור, כנדרש על פי חוק, שקיבל מאות אלפי דולרים תמורת קידום הנפקות ראשוניות של מטבעות דיגיטליים (ICO) ברשתות החברתיות. ובכל זאת, כנראה שזה לא מטריד יותר מדי את מייוות'ר, שהכנסותיו השנתיות מסתכמות ב-285 מיליון דולר, לפי "פורבס".

ואולי כל זה לא מטריד גם את ליאו מסי ואת מי שגייס אותו כ"שגריר המותג" של סירין לאבס, משה חוגג. השניים נראו מאוד בטוחים בעצמם על בימת האירוע בברצלונה ביום חמישי. האמת היא שחוגג לא יכול היה לבחור עיתוי גרוע יותר להשקת סמארטפון הבלוקצ'יין שלו - הביטקוין איבד בנובמבר 36% מערכו, הירידה החודשית הגדולה ביותר במחירו מאז אוגוסט 2011. אבל בכל האירוע, שנמשך כשעה, לא נאמרה ולו מילה אחת על מצבו העגום של שוק הקריפטו. אז על מה כן דיברו שם? על כדורגל, בין השאר.

"כשמסי היה ילד הייתה לו הפרעת גדילה, אבל האנשים בברצלונה האמינו בו, לקחו אותו למועדון הכדורגל שלהם והשקיעו בו, והוא הפך לכדורגלן הטוב בכל הזמנים", סיפר חוגג לקהל באירוע. "בגלל הערכים האלה, עם הצניעות שלו וההישגים המדהימים שלו, בחרנו במסי".

כשמסי עלה לבמה וישב לצד חוגג והמנחה אווה מרסלה, ששימשה גם מתורגמנית לשיחה מספרדית לאנגלית בשיחה ביניהם, שאל חוגג את מסי: "איך אתה מתמודד עם כישלונות בברצלונה?". על כך השיב "הפרעוש" בצניעותו: "קשה מאוד לא לקבל את מה שאתה רוצה, אבל תמיד צריך לנסות שוב ולא להיכנע, ולא רק בכדורגל, גם בחיים". חוגג סיכם את השיחה במסר לקהל: "כישלון הוא חלק מההצלחה".

חוץ מכדורגל ומסי, באירוע החגיגי דיברו חוגג ויו"ר סירין, המיליונר הקזחי קינס רקישב, לא מעט על הסמארטפון, על מטבעות דיגיטליים, על בלוקצ'יין ואבטחת סייבר. חוגג סיפר כי "ה-Finney הוא one-stop shop לכל השלבים הנדרשים לשימוש במטבעות דיגיטליים. לפני ה-Finney היית צריך ארנק חומרה, מחשב, ארנק תוכנה, זירת מסחר. ה-Finney עושה את כל זה בטלפון אחד". הוא ציין כי ל-Finney יש הסכמי הפצה בבריטניה, אוקראינה, איחוד האמירויות, יפן, הונג קונג, קזחסטן, אזרבייג'ן ומצרים, ונוסף עליהם גם הסכם הפצה עם אמזון בפלטפורמה המקוונת לסטארט-אפים שנקראת Amazon Launchpad.

Very proud of our superstar brand ambassador Leo Messi helping us move the blockchain ‘from geeks to the mass-market’. He believes in us and how we are bringing blockchain technology to everyday use. This is the future! #lionelmessi #leomessi @fundacionmessi #finney #sirinlabs pic.twitter.com/flf5E2hp7Z