אנליסטים ומחוקקים בארה"ב: הירידות בבורסה? תאשימו את טראמפ

אנליסטים ומחוקקים בארה"ב טוענים, כי דונלד טראמפ אחראי במידה רבה לירידות החדות שנרשמו אתמול (ג') בוול סטריט.

האופוריה שאפפה את השווקים בעקבות הכרזת טראמפ שעלה בידו להשיג "עסקה שלא תיאמן" בסעודת ערב בארגנטינה עם נשיא סין, שי ג'ינגפינג, בשבוע שעבר, התחלפה במהרה באווירת נכאים וחשש מהבאות לאחר שכמה מהצהרותיו המאוחרות יותר של טראמפ אותתו למשקיפים שהעימות בין וושינגטון לבייג'ינג הוא עדיין אופציה ממשית למרות ששני הצדדים הסכימו לדחותו ב-90 יום.

פחות מ-48 שעות לאחר שהציג את ההסכם לדחיית עימות המכסים כניצחון גדול לחקלאים ולתעשיית הרכב בארה"ב - "החקלאים ירוויחו בגדול ומהר מהעסקה עם סין" - הכריז טראמפ שהוא מפקיד את המו"מ הקרוב עם בייג'ינג בידי רוברט לייטייזר, ראש נציגות הסחר האמריקאית, שלא פעם נתן פומבי לספקותיו לגבי כוונותיה של סין. צעד זה התפרש מיד בעיני אנליסטים כסימן מובהק לכך שטראמפ אינו מוכן לבוא לקראת הסינים ושהוא חותר להנחיל תבוסה לבייג'ינג, לא להגיע עמה לפשרה.

יתר על כן, בציוץ נוסף קרא טראמפ לסינים לקנות "מיד" מוצרים חקלאים אמריקאים, למרות שהשיחות עימם טרם החלו, כנראה במאמץ להוכיח ל"בייס" שלו שהאינטרסים של מצביעיו תמיד קרובים ללבו. ובציוצי המשך הוא הטיל ספק האם "עסקה אמיתית" עם סין בכלל אפשרית. "או שתהיה לנו עסקה אמיתית או שבכלל לא תהיה עסקה", הוא הזהיר.

......on seeing whether or not a REAL deal with China is actually possible. If it is, we will get it done. China is supposed to start buying Agricultural product and more immediately. President Xi and I want this deal to happen, and it probably will. But if not remember,......

"כאשר אנשים או מדינות באים לכאן כדי ליהנות מהעושר הגדול של ארצנו, אני רוצה שהם ישלמו על הפריווילגיה הזו", הכריז הנשיא. הדובדבן על קצפת האמירות האלה היתה ההכרזה "אני איש של מכסים", שנועדה להזכיר לעולם, שנשיא ארה"ב מוכן ומוזמן לחדש את מלחמת הסחר שלו עם סין ולהטיל מכסים בשיעור 25% על סחורות יבוא מסין בשווי 200 מיליארד דולר.

....I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN