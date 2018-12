למה האלגוריתם של טאמבלר סימן תמונה של גארפילד בתור תוכן מיני?

הרשת החברתית טאמבלר הודיעה בתחילת השבוע כי תחסום תכנים למבוגרים בלבד. המדיניות החדשה של טאמבלר נאכפת באמצעות אלגוריתמים אוטומטיים של בינה מלאכותית, אלא שבשלב הראשון הם גורמים לה בעיקר מבוכה, כשהם מסמנים תכנים תמימים למדי, ואפילו כאלה שפרסמה טאמבלר עצמה, בתור "תוכן למבוגרים בלבד".

משתמשים רבים צייצו בטוויטר תמונות של תכנים שלהם שנחסמו ללא סיבה מוצדקת, בהם ציורים ותמונות אומנותיות שכלל לא היו מיניים, כמו ציור של דמותו של החתול גארפילד. למרבה האירוניה, בין התכנים שסומנו ע"י האלגוריתם ופורסמו בטוויטר נמצא גם הפרסום של טאמבלר עצמה, שמודיע על השינוי החדש בכללי הקהילה.

לפי המדיניות החדשה, לתכנים המכילים עירום או פורנוגרפיה לא יהיה מקום בפלטפורמה החל מה-17 בדצמבר, בניגוד למדיניותה עד כה שאפשרה לתכנים כאלה לשגשג בה. טאמבלר אמרה כי יש מספר יוצאים מהכלל לשינוי המדיניות, כמו תמונות הקשורות להנקה או לנושאים רפואיים, שמשתמשים עדיין יורשו לפרסם. הרשת החברתית הודיעה כי תכנים אסורים שכבר הועלו לפלטפורמה בעבר יסומנו, ולמשתמשים ישלחו הודעות אימייל שיודיעו להם כי התכנים סומנו ויעברו לאזור פרטי שבו יהיו גלויים אך ורק לעיניהם. טאמבלר גם ציינה כי משתמשים שמרגישים שהתכנים שלהם סומנו ללא סיבה מוצדקת יוכלו לערער על ההחלטה.

GARFIELD IS STRAIGHT UP ILLEGAL ON TUMBLR PASS IT ON pic.twitter.com/GPxDsbcjoJ