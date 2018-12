ניקי היילי בעקבות סירוב העצרת לגנות את חמאס: האו"ם נכשל

העצרת הכללית של האו"ם דחתה אמש (ה') הצעת החלטה אמריקאית לגינוי חמאס בגין שיגורי רקטות והטסת עפיפוני תבערה לעבר ישראל. דחיית ההצעה, שהיתה אמורה להיות גולת הכותרת של כהונת ניקי היילי, שגרירת ארה"ב באו"ם, היא תבוסה מרה לארה"ב ולישראל, שהשקיעו מאמצים גדולים לגיוס תמיכה ביזמה, וגם להיילי עצמה, שניהלה דיפלומטיה אישית מול שגרירים רבים במרכז או"ם במאמץ לקדם את מה שדיפלומטים כינו "הבייבי של השגרירה".

למעשה, הצעת ההחלטה האמריקאית זכתה ברוב הקולות, אך בתרגיל פרוצדורלי שיזמה כוויית, קבעה העצרת שהצעה זו חייבת לקבל רוב של שני שלישים כדי לזכות. את הרף הזה לא הצליחה ההצעה לעבור.

שמונים ושבע מדינות הצביעו בעד הצעת ההחלטה האמריקאית, 57 הצביעו נגד, 33 מדינות נמנעו ו-23 לא נכחו בהצבעה.

ארה"ב, ישראל, וכל מדינות האיחוד האירופי תמכו ביזמת ארה"ב. הצטרפו אליהן, בין היתר, גם קנדה, מקסיקו, ברזיל, צ'ילה, ארגנטינה, אוסטרליה, ניו-זילנד, קוריאה הדרומית וכמובן התומכות המסורתיות, איי מרשל ונאורו.

במניין המדינות שהצביעו נגד הצעת ההחלטה כלולות רוסיה, איראן, ניגריה, מדינות המפרץ הפרסי ובהן עומאן, שאך זה אירחה את רה"מ נתניהו, כוויית, קטאר, וכן מדינות ערביות נוספות כמצרים, ירדן, לבנון וסוריה. לפני ההצבעה פנה ג'ייסון גרינבלאט, נציגו המיוחד של דונלד טראמפ למו"מ הישראלי-פלסטיני, לכמה מדינות ערביות - מרוקו, כוויית, סעודיה, האמירויות הערביות המאוחדות, מצרים, קטאר, ירדן, בחריין ועומאן - בבקשה שיתמכו ביזמה האמריקאית, אך אף אחת מהן לא נענתה לבקשה. אגב, כל המדינות שאליהן פנה גרינבלאט מקיימות קשרים, רשמיים או בלתי רשמיים, עם ישראל.

יום לפני הצבעה אמר שגריר ישראל באו"ם, דני דנון: "אנו נזכה ברוב, מה שלא יהיה". למעשה, הוא צדק. הצעת ההחלטה אכן זכתה ברוב. אך דנון לא הביא בחשבון את התרגיל הכווייתי: להעלות להצבעה דרישה שההצעה צריכה לזכות ברוב של שני שלישים, ולא ברוב רגיל, כמקובל.

בעקבות המפלה, אמרה היילי, בציוץ: "השמענו היום אמיתות קשות (באו"ם). לא נוכל לדבר על שלום במזה"ת עד שלא נסכים על גינוי בסיסי של חמאס והטרור שלו. לאו"ם היתה הזדמנות לעשות זאת היום, והוא כשל".

