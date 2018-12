רוסיה מנסה להביא להסלמת מחאת האפודים הצהובים בצרפת

הקרמלין משתמש ברשתות החברתיות כדי להתערב במצב החברתי בצרפת באמצעות פייק ניוז, כך לפי the Alliance for Securing Democracy, יחידה של הארגון האמריקאי the German Marshall Fund שמנטר פעילות פרו-קרמלין ברשת. לפי הארגון, ההאשטאג המוביל בקרב כ-600 חשבונות טוויטר, שידועים ככאלה שמקדמים את עמדות הקרמלין, הוא #giletsjaunes, השם הצרפתי לתנועת המחאה של האפודים הצהובים.

אותם חשבונות לרוב מתייחסים לחדשות מארה"ב או בריטניה, אבל המחאות הצרפתיות היו בראש הפעילות שלהם בשבוע האחרון, אמר ל"בלומברג" ברט שפר, אנליסט המדיה החברתית של הארגון, והוסיף כי "זו אינדיקציה חזקה" לכך שמחוץ לצרפת "יש אינטרס להסלמת הקונפליקט".

נושא מרכזי שהופיע בציוצים האחרונים של אותם חשבונות היה שגופי אכיפת החוק הצרפתיות נמצאים על סף מרד. טענה זו לא גובתה בעובדות ולפי שפר, היא מזכירה מבצעי הפצת דיסאינפורמציה אחרים של הקרמלין שמטרתם הייתה לעורר חוסר אמון בממשלות מערביות ולהראות שהדמוקרטיות הליברליות נמצאות בשקיעה.

רבים מהציוצים המדוברים מגיעים מגופי תקשורת בבעלות ממשלת רוסיה, שמכסים מקרוב את המשבר הצרפתי. רשת הטלוויזיה RT למשל טענה ש-12 עיתונאים שעובדים עבורה נפצעו במהלך המחאות, יותר מכל ארגון חדשותי אחר. RT ואתר החדשות ספוטניק דיווחו כי המשטרה הצרפתית כבר לא תומכת בנשיא צרפת, עמנואל מקרון, ומצדדת במפגינים. המקורות שלהם לטענה היו שני ארגוני שוטרים קטנים שזכו יחד בפחות מ-4% מהקולות בבחירות לאיגוד השוטרים במדינה החודש. ספוטניק ו-RT גם פרסמו סרטון שזכה להפצה נרחבת ברשתות החברתיות בצרפת, שבו שוטרים הסירו את הקסדות שלהם, בתוספת תיאור כי מדובר באקט של סולידריות עם המפגינים. אלא שהמשטרה המקומית ועיתונאים שנכחו במקום טענו שאין לאקט משמעות כזו, אלא ששוטרים פשוט הסירו את הקסדות שלהם לזמן קצר כדי לדבר עם המפגינים, לפני שחבשו אותם בחזרה. לא התקבלה תגובה לדיווח מספוטניק ו-RT.

במהלך בחירות 2017 לנשיאות צרפת, מקרון התלונן שוב ושוב כי אמצעי התקשורת בהם הקרמלין שולט מפיצים עליו פייק ניוז, מאחר שגישתו כלפי רוסיה הייתה נוקשה יותר לעומת יריביו. אך באותה תקופה הסיפורים שהופצו, שכללו בין היתר טענות לפיהן מקרון מנהל "חיים כפולים" ונתמך על ידי "לובי עשיר של גייז" מעולם לא זכו לתהודה רחבה.

לא ברור עד כמה הגל החדש של פייק ניוז רוסי משפיע על דעת הקהל בצרפת. לספוטניק ו-RT יש אתרים דוברי צרפתית, אך מספר הצופים שלהם מוגבל, ורוב הפרסומים ברשתות חברתיות על האפודים הצהובים הם בפייסבוק. דובר פייסבוק מסר לבלומברג כי "תוכן שמקדם אלימות ופגיעה" נחסם ומוסר מהאתר "ברגע שאנחנו הופכים להיות מודעים אליו". אך לפי שפר, כשמידע שלילי מקודם באופן נרחב ותכוף לפחות חלק ממנו יגיע כנראה למשתמשי הרשתות החברתיות הצרפתים.

