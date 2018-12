לאחר התפטרות קלי: טראמפ מינה את מיק מולבני כראש הסגל בבית הלבן

נשיא ארצות דונלד טראמפ הודיע הלילה (שבת) בחשבון הטוויטר שלו כי בחר את מיק מולבני, בכיר בממשל האמריקני העומד בראש המשרד לניהול תקציבים, לכהן כראש הסגל של הבית הלבן. מולבני יחליף את ג'ון קלי, שנודע בשבוע שעבר כי יעזוב את תפקידו.

"מיק עשה עבודה יוצאת דופן בממשל", כתב טראמפ. "אני מצפה לעבוד איתו בתפקיד זה, כשאנחנו ממשיכים להפוך את אמריקה לנהדרת שוב". עוד ציין טראמפ כי קלי יישאר בתפקיד ראש הסגל עד סוף שנת 2018. "הוא פטריוט אמיתי וברצוני להודות לו באופן אישי על שירותו", כתב טראמפ על קלי.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration....

....I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service!