אוסטרליה מכירה בירושלים המערבית כבירת ישראל, אך העברת השגרירות תתרחש רק לאחר הסכם עם הפלסטינים

בעקבות לחץ פוליטי פנימי, ראש ממשלת אוסטרליה הודיע שהוא מכיר בירושלים המערבית כבירת ישראל, והוסיף כי העברת השגרירות תתרחש רק אחרי שישראל והפלסטינים יגיעו להסכמה.

ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, ניסה לעמוד מאחורי הבטחת הבחירות שלו ולהכריז על הכרה, אך התוצאה מאכזבת את ירושלים. לא רק שאוסטרליה אינה מתכוונת להעביר את השגרירות בשלב זה לחלקה המערבי של ירושלים, היא גם תולה את המהלך בפתרון מדיני.

בנוסף, אמר מוריסון במסיבת עיתונאים שכינס אתמול שבירת הפלסטינים תהיה במזרח ירושלים: "אנחנו נעביר את השגרירות כשזה יהיה מעשי".

ההודעה של מוריסון ספגה ביקורת מן האופוזיציה באוסטרליה. מנהיג האופוזיציה ביל שורטן אמר שההחלטה היא "נסיגה משפילה" מהבטחת בחירות פזיזה. הוא האשים את מוריסון בכך שהניח את האינטרסים הפוליטיים הצרים שלו לפני האינטרס הלאומי. בנוסף, הסנטורית פני וונג, דוברת מדיניות החוץ של מפלגת הלייבור, אמרה שהחלטת מוריסון מיותרת. "הלייבור אינם תומכים בהכרה חד צדדית של ירושלים כבירת ישראל, ואם יגיעו לשלטון יהפכו את ההחלטה הזו. מעמדה של ירושלים ייקבע רק בפתרון של שלום ושתי מדינות", היא צייצה.

Labor does not support unilateral recognition of Jerusalem as the capital of Israel and in Government would reverse this decision.

The status of Jerusalem can only be resolved as part of any peace negotiations and two-state solution. pic.twitter.com/XZg29R0LE0