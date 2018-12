המועצה לצרכנות: רשת Be זולה מסופר-פארם ב-20% לפחות

רשת הפארם Be (לשעבר ניו-פארם) מקבוצת שופרסל זולה ב-20% לפחות ממחירי המתחרה הגדולה סופר-פארם - כך עולה מ-3 בדיקות שערכה המועצה לצרכנות ב-3 מועדים שונים בשבועיים האחרונים ואשר כללו עשרות מוצרים שונים.

ב-3 בדיקות המחירים, סיכום של סל הכולל כ-40 מוצרים היטה את הכף לטובת Be בפער של 20%-24%. סך הסל ב-3 המועדים השונים (27.11, 3.12 ו-10.12) נותר כמעט ללא שינוי, והוא הסתכם ב-750-770 שקל ברשת Be וב-910-930 שקל בסופר-פארם.

הבדיקה נסמכה על דיווח המחירים של רשתות הפארם למאגר המחירים, והיא נעשתה באמצעות מנוע השוואת המחירים Pricez.

המחירים משקפים ממוצע רשתי ללא מחירי אינטרנט. הבדיקה לא כללה מוצרים של המותג הפרטי בשתי הרשתות, והיא לקחה בחשבון מבצעים, למעט מבצעים של כרטיסי אשראי או מועדון.

יש לציין כי בשתי הרשתות, רוב הקונים הם חברי מועדון, מחזיקי כרטיס לייף סטייל של סופר-פארם או חברי מועדון (עם או בלי כרטיס אשראי) בשופרסל. עוד נציין כי מדובר בענף רווי מבצעים, בעיקר ברשת סופר-פארם, הכולל מבצעים לכלל הציבור ומבצעים ייעודיים לחברי המועדון.

עוד יש לקחת בחשבון כי המחירים עדיין לא מגלמים את ההתייקרות הצפויה במשק המדווחת בימים האחרונים, וכי מחירי הרשת Be שהושקה לאחרונה עשויים לגלם מחירי השקה שעשויים לעלות עם הזמן, אם כי בעת ההשקה הצהיר מנכ"ל שופרסל, איציק אברכהן, כי באמצעות יצירת האלטרנטיבה (לסופר-פארם, מר"ח) "נביא את בשורת התחרות והשינוי". מנכ"ל הרשת, אורי וטרמן, אף הצהיר כי "שוק הפארם נשאר מאחור, וכי הצרכן מרגיש שדופקים אותו". גם סלוגן הקמפיין של Be נבחר באווירה דומה: "It's about time".

רשימת המוצרים שנכללו בבדיקה כללה מוצרי טואלטיקה מגוונים של יצרנים שונים. בין היתר, למשל, אל סבון (כייף) דאודורנט (רקסונה, ספיד סטיק, ג'ילט, קרליין, טיטניום), טמפונים (אובה, קוטקס, טמפקס) משחות שיניים (קולגייט, סנסודיין, אלמקס), שמפו ומרכך (דאב, הוואי, פינוק, פנטן), תחליבי רחצה/גוף (ניוואה, פלמוליב, כייף) צבע לשיער (גרנייה), סכיני גילוח (ג'ילט, שיק) ועוד.

בחלק מהמקרים הפערים בין מחירי המוצרים בין הרשתות עמדו על עשרות אחוזים (לאור מבצעים נקודתיים): כך, למשל, משחת שיניים טוטאל קולגייט, שב-Be נמכרת בכ-12 שקל ובסופר-פארם ב-21 שקל; דאודרנט אייס ג'ילט, שב-Be נמכר ב-17 שקל, הוצע ב-26 שקל בסופר-פארם; ויש גם מקרים הפוכים, בהם מרכך שיער של פאנטן נמכר בכ-8 שקלים בסופר-פארם וב-21 שקל ב-Be - השפעה של מבצעים אגרסיביים שרק ילכו ויחמירו עם התחרות שעוררה את הענף.

כיום מונה רשת Be כ-70 סניפים, לעומת פריסה של 240 סניפים בסופר-פארם. כחלק מהמענה למותגים הבלעדיים שיימכרו ב-Be דוגמת Catrice ו-OFRA - גם סופר-פארם מגדילה את נתח המותגים, כאשר על מדפי 80 מסניפיה היא תציע מעתה את מוצרי המותג GLAMGLOW מקבוצת אסתי לאודר (שנמכר עד כה ברשת אפריל בלבד).

