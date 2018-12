מנכ"ל רמי לראשי הערים המתנגדים לבנייה: "גם בלוס אנג'לס יש פקקים"

"זה אבסורד שקדימה צורן נמצאת בסך הכל 30 ק"מ מתל אביב, אבל היא נחשבת לפריפריה בגלל התחבורה, כי מי שיוצא ב-8 בבוקר לכיוון תל אביב לוקח לו שעתיים להגיע לעבודה" כך אמרה היום ראשת המועצה המוקמית קדימה צורן קרן גרין, שנבחרה בבחירות האחרונות, בפאנל שכותרתו "מחברים את הפריפריה למרכז" בהנחיית עורך הנדל"ן של "גלובס" גיא ליברמן, שהתקיים בוועידת ישראל לעסקים של "גלובס" בבנייני האומה בירושלים. בפאנל צפה ועלתה המתיחות בין רצון המדינה לשווק דירות לבין ההתנגדות מצד ראשי הרשויות בשל עומסי תנועה.

גרין התייחסה גם לתוכנית המתאר המקודמת בוועדות התכנון הצפויה להגדיל את מספר התושבים בישוב. "לא ברור כיצד מתכננים להגדיל את קידמה צורן מ-22 אלף תושבים היום ל-50 אלף תושבים, ללא פתרונות תחבורה שכבר עכשיו לא מצליחים לתת מענה למצוקת התחבורה. כתוצאה מהמצב אני כרשות מקומית צריכה להיאבק בוועדות התכנון ולהשקיע כספי ציבור כדי למנוע את רוע הגזירה. מדוע?" גרין אף הודיעה כי "לא תיבנה עוד דירה אחת בקדימה צורן בלי שיהייה פתרונות תחבורה ואם צריך נעצור בנייה בגופנו".

מי שלא קיבל את דבריה של גרין הוא מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון שהשיב לה בשאלה: "אז אנשים יגורו באוהלים בגלל שאת לא רוצה עוד דירות בגלל הפקקים? גם בלוס אנג'לס יש פקקים. האמירה "עד שלא תהייה אוטוסטרדת כבישים פתוחה מ-6 בבוקר עד עשר בלילה, לא נוסיף דירה אחת, היא אמירה מנותקת שאי אפשר לקבל אותה. בישראל יש גידול טבעי, והמדינה צריכה 55 אלף יחידות דיור בשנה ומי שחושב שאפשר לפתח את המדינה בלי להגדיל את ההיצע, טועה. אנחנו נמצאים כבר 10 שנים במשבר נדל"ן. אז להגיד 'לי יש דירה ושכל מי שאין לו דירה יחפש פיתרון במקום אחר', קוראים לזה NIMBY) NOT IN MY BACK YARD). או במילים אחרות, ההנחה שכל הפתרונות אצל אחרים, רק לא אצלי".

על הבעיות בהעדר שיתוף הציבור בתוכניות ופרויקטים שיוזמת הממשלה אמרה ד"ר שרון ידין המרכז האקדמי פרס, כי "הבעיה היא שכיום, אין חובה בדין לשתף ציבור בהליכים שקשורים בשיתופי פעולה בין הממשלה לחברות פרטיות, שלעיתים הממשלה מעזרת בהן כדי לבצע פרויקטים לאומיים. מה שאני מציעה זה לחייב את הרגולטורים לפרסם לציבור את החוזים הרוונטיים, את הסכמי ההפרטה וה-BOT, ולנמק מדוע בחרו במתווה ההסכמי ומה היו החלופות לו".

גם ח"כ רחל עזריה, שמכהנת כיו"ר ועדת הרפורומות, התייחסה לנושא הפריפריה: "צמצום פערים הוא נושא שבאופן נדיר ובניגוד לנושאים אחרים, נמצא בקונצנזוס בכנסת ויש עליו הסכמה. לפני 20 שנה אם היו שואלים את הציבור אם צריך רכבת בישראל, הציבור היה עונה שלא צריך רכבת, אלא יותר כבישים למכוניות. ומאז העולם כמובן השתנה. לכן בשיתוף ציבור הכי חשוב לקחת בחשבון את הקבוצה הלא מדוברת בישראל, שהם אלה שלא נולדו. התכנון צריך לקחת בחשבון גם את מי שיחיה פה עוד 20 שנה. אנחנו צפויים להיות המדינה הכי צפופה ב-OECD, וזה אומר שכל מה שאנחנו רגילים אליו ישתנה. לא נגור בבתים פרטים, אלא במגדלים, ונאלץ לוותר על הרכב הפרטי שלנו".

