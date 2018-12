העולם נפרד מעמוס עוז: " אחד הסופרים הגדולים בדורנו"

אתמול בשעות הצהריים הלך לעולמו עמוס עוז. אחד הסופרים הבולטים בישראל, איש רוח, זוכה פרס ישראל לספרות ובפרסים נוספים, בהם פרס גתה, פרס היינריך היינה ופרס ביאליק. היה מועמד לזכייה בפרס נובל. אב לשלושה ילדים. יצירותיו הרבות תורגמו ל-45 שפות, והוא התפרסם ברחבי העולם הן בשל ספריו וסיפוריו, והן בשל דעותיו והשקפתו הפוליטית.

מאז פורסם דבר מותו, הפרידות נרשמות ומתפרסמות מכל רחבי העולם. אישי רוח, אנשי ציבור, וכאלו שגדלו על סיפוריו. העולם נפרד מאחד מהיוצרים הבולטים והמוערכים שחיו בארץ.

השחקנית והבמאית הישראלית נטלי פורמן, אשר ביימה את הסרט המבוסס על ספרו של עוז "סיפור על אהבה וחושך" ואף שיחקה בו, כתבה אתמול בחשבון האינסטגרם שלה "ליבי נשבר. היום איבדנו נשמה, חוכמה, לב, עמוס עוז, אשר הביא כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה אהבה, וחזון של שלום לחיינו.

"בבקשה זכרו אותו בליבכם וקיראו את ספריו המקסימים. תנחומיי האוהבים למשפחתו, אותם הוא אהב יותר מכל".

מדור הספרים של הניו יורק טיימס ספד: "הסופר הישראלי עמוס עוז הלך לעולמו. בשנת 2016, הוא שוחח איתנו על ספריו האהובים, אלו שנוגעים בו כסופר ויותר מכך".

העורך הראשי של מגזין הניו יורקר צייץ גם הוא "הסופר הישראלי הדגול עמוס עוז נפטר בגיל 79", וצירף קישור לכתבת פרופיל שנכתבה עליו בשנת 2004.

עורכת מדור הספרים של הטיימס צייצה בטוויטר שלה על דבר פטירתו של עוז, וצירפה את כתבת הפרופיל שנכתבה על הסופר בשנת לפני שנתיים.

השגריר העליון של האום לענייני פליטים כתב את מיליותיו של עמוס עוז עצמו "מילים יכולות להתחיל מלחמות ולסיים אותן. הן יכולות לפגוע ויכולות לרפא".

הסופר פאולו קואלו ספד גם הוא, וכתב "שלום לך עמוס עוז, אחד הסופרים הגדולים בדורנו. אחד שהגיע לו, אולם מעולם לא זכה לקבל - את פרס הנובל".

הגרדיאן ספד לעוז בכתבו "העולם עצר מלכת לאחר לכתו של הענק הספרותי עמוס עוז". העיתור הבריטי ציטט את חברו הקרוב, דויד גרוסמן, אשר אמר "לא יהיה עוד עמוס עוז, היה רק אחד כמוהו. ניתן להגיד זאת על כל אחד מבני האדם, כמובן, אבל היה משהו יוצא דופן בעמוס".

שגריר אוסטריה מרטין וייס ספד לעוז בטוויטר: "היה לי את הכבוד ואת העונג לפגוש ולדבר עם עוז במספר הזדמנויות. התרשמתי עמוקות מהאנושיות שבו. יהי זכרו ברוך".

העיתון היהודי-בריטי Jewish News צייץ אתמול "הענק הספרותי הישראלי עמוס עוז נפטר בגיל 79. ראש הממשלה בנימין נתניהו תיאר את עוז כ"אחד הסופרים הגדולים בהסטוריה של מדינת ישראל. אנו חייבים לו במידה רבה את היוולדה מחדש של השפה העברית.. הוא היה איש אמיץ וחבר יקר".





העיתון היומי האיטלקי la Repubblica נפרד מעמוס עוז במילה אחת: "שלום".

