מתקוונים לטוב: "מצב הקניונים לא מצוין, הוא בסדר"

עתיד הקניונים ממשיך ומטריד את הנדל"ניסטים והקמעונאים. ביום שלישי הפגיש מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן שבמרכז הבינתחומי הרצליה, את נשות ואנשי הענף בתקווה לתת תשובות על עתידם בעידן המקוון.

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב, השיב לשאלות מנחת האירוע, עיתונאית חברת החדשות עמליה דואק. הוא הזכיר כי "כשיש כל כך הרבה אפשרויות, הקניון הפיזי חייב להבין מה ימשוך את הלקוחות שלו", וציין כי בעולם "הקניונים של גזית גלוב משלבים ספריות ציבוריות, מגרשי משחקים, גנים קהילתיים ומתקני בריאות על פי הצרכים המקומיים".

לדבריו "הבשורה הכי גדולה שהאיקומרס הביא היא שקיפות המחירים. זה שאתה יכול בלחיצת כפתור לדעת מה המחיר בחנות המתחרה ואיפה יש מבצע - זה מה שהרג את sears ועוד רבים וטובים. כל אלה שלא התאימו את עצמם לשינוי הזה בעולם נפלו, וכל אלה שאימצו את האיקומרס והבינו ששקיפות מחירים זה המשחק החדש - הם אלה ששרדו".

חי גאליס, משנה למנכ"ל קבוצת ביג מרכזי קניות, הבהיר כי "מצב הקניונים לא מצוין, הוא בסדר". לטענתו "רוב הסוחרים צריכים להתמודד עם תחרות לא הוגנת. להיות ריטיילר היום זה הרבה יותר קשה, יש כאלה שישרדו את התחרות ויש כאלה שימותו, אבל יש שנכנסים ומחליפים את אלה שמתים. ניתן לראות סוחרים שהתחילו באונליין, יצרו מותג, והבינו שמשתלם להם להיות פיזיים והם הסוחרים של הדור הבא".

ד"ר אפרת טולקובסקי, מנכ"לית המכון הזכירה כי "כשמדברים על עתיד הקניונים צריכים לדבר על עתיד התחבורה. הפתרון שיינתן לשאלת התחבורה ישפיע על הצלחת מרכזים מסחריים כאלו או אחרים".

עוד נכחו: אמנון להבי, המנהל האקדמי של המכון ודיקן בית ספר הארי רדזינר למשפטים בבינתחומי; ירון אשל, מנכ"ל גזית גלוב ישראל; ליאורה עופר, בעלת השליטה בעופר השקעות; חנן מור, יו"ר קבוצת מור; ארנון תורן, משנה למנכ"ל וראש תחום הקניונים בקבוצת עזריאלי; משה רוזנבלום, מנכ"ל קניוני עופר ומשנה למנכ"ל מליסרון; ואחרים.

איזה סרט: מי התרשמו מהמסלול העסקי של ראש הממשלה?

אתמול נערכה באולם ייס פלאנט בקניון איילון, הקרנה למוזמנים של הסרט התיעודי "קינג ביבי", הסוקר את חייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת דרכו לפוליטיקה.

כאמור נמסר כי מדובר היה בהקרנה מצומצמת במיוחד, בה נכחו בין היתר במאי הסרט, דן שדור; חברי דירקטוריון yes אמנון דיק ועידית לוסקי; קובי גל-רדאי, סמנכ"ל התוכן של yes; הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו; היועץ אסי שריב; גיא לביא, מנהל ערוץ yes דוקו ואחרים.

שדור סיפר לדיק וללוסקי שהוא במכוון שם דגש בסרט גם על ההשכלה הפיננסית של ביבי, שלדבריו משום מה לא מתייחסים אליה. הוא ביקש להדגיש ולהזכיר כי נתניהו היה סמנכ"ל שיווק בחברת הרהיטים רים ולא עוד "סוחר רהיטים" כפי שיש הנוהגים להגיד. עוד הוא סיפר להם, כי משיחות שערך עם חבריו ומכריו של נתניהו לאורך השנים, עולה כי לו נתניהו היה מחליט לצאת מהחיים הפוליטיים הוא היה עומד בראש תאגיד גדול.

"מינו אותך בארבע אחה"צ ובבוקר אתה כבר צריך להוציא החלטות"

עו"ד חגי אולמן, המכהן כראש מחלקת חדלות פרעון במשרד עוה"ד יהודה רוה, נפגש השבוע עם סטודנטים מצטיינים של בית הספר למשפטים במכללה למינהל. בין היתר סיפר אולמן לדור המשפטנים הבא, על מינויו לנאמן הסדר החוב של אי.די.בי.

"אני במשרד ופתאום אני מקבל הודעה שמוניתי. 'מוניתי למה?', שאלתי. להיות הנאמן של אי. די. בי ענו לי. אתה פתאום מבין שהמינוי הזה הולך להשתלט לך על השבועות, החודשים, ואולי השנים הקרובות. אתה יודע שאתה הולך לקראת תקופה של לילות בלי שינה, ולהשתלט בו על אירוע שלא הכרת אותו דקה אחת קודם. מינו אותך בארבע אחר הצהריים ולמחרת בבוקר אתה צריך להוציא כבר החלטות. זאת סיטואציה מוטרפת לעבוד מול חברת אי. די. בי עם הנפקות אגרות חוב שכל אחד מאיתנו מושקע שם כשהשוק צולל".

עוד הוסיף אולמן סיפורים על פירוק חברת אדמה לשעבר, שבשליטת אורן קובי. "קצב העבודה של הפרקליטות הוא נורא איטי ושונה מקצב העבודה שלנו. בהרבה מקרים העיכוב הזה פוגע בנושים. בנוסף, למחוקק אין שום סיכוי להתמודד עם הסיטואציות המטורפות והחדשות שאנחנו נתקלים בהן בכל יום. הרבה פעמים אנחנו רואים את המחוקק רץ בצעדי רדיפה אחרי בית המשפט".

אולמן סיפר כי "לכאורה החברה הציגה דיווחים על פרויקטים עתידיים ומאזן חיובי, אך התגלה שהיא סיפרה סיפורים שונים לקונים ולמוכרים ומעולם לא הפגישה ביניהם. הכסף הלך לקניית רכבי יוקרה ושיפוץ המשרדים של החברה. גילינו למשל שהמשרד רכש 20 כסאות ב-400 אלף שקל", הוא אמר.

קרן זמר אברמוביץ', דירקטורית ב-ZipRecruiter: "הרקדנית טוויילה ת'ארפ בת ה-77 מרחפת על הבמה; זה חלום שהתגשם"

כרקדנית לשעבר וכמי שריקוד שזור בחייה עד היום, נפלה בחלקי בשנה שחלפה הזכות לצפות במופע נדיר של אחת מאושיות המחול העולמי שהותירה את חותם עמוק בעולם הריקוד - טוויילה ת'ארפ במופע Minimalism and Me.

ת'ארפ שנולדה ב-1941, היא מחלוצות המחול המודרני, אחת הבודדות שעדיין פעילה מבני דור המייסדים. אישה שעשתה מהפכה בעולם המחול, חלוצה אמיתית, סוללת דרך, מדענית ואמנית. ככוריאוגרפית היא הנחילה את משנתה לדורות רבים של רקדנים שבאו אחריה.

במהלך נסיעת עבודה לניו-יורק, היה לי חשוב לקבל השראה ובהחלט זכיתי לחוות מופע של פעם בחיים. לצפות בטויילה ת'ארפ על הבמה, רוקדת כמו בימים ההם, זה חלום שמתגשם.

על הבמה מתרחש שילוב עוצר נשימה של אז ועכשיו, כאשר ברקע מוקרנים קטעים נדירים משנות השישים בהם ת'ארפ שימשה ככוריאוגרפית ומבצעת. הקסם על הבמה בניו-יורק הפך מוחשי ממש כשת'ארפ בת ה-77 מרחפת בדיוק כמו אז, באותה מקצוענות וברק ששייכים רק לנדירים שכמותה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק דין וחשבון מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם