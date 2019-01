טראמפ לאחר פגישה עם הדמוקרטים: "בזבוז מוחלט של זמן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עזב בכעס פגישה עם יו"רית בית הנבחרים האמריקאית ננסי פלוסי וראש הסיעה הדמוקרטית בסנאט צ'אק שמר בטענה כי הייתה "בזבוז מוחלט של זמן". הפגישה עסקה בהשבתת הממשל.

"שאלתי מה הולך לקרות בעוד 30 ימים, האם הם הולכים לאשר הגנות על הגבול שכוללות חומה או מחסום פלדה. ננסי אמרה לא", כתב טראמפ בציוץ בטוויטר. "אמרתי ביי-ביי, שום דבר אחר לא עובד!" סיכם טראמפ.

