טראמפ: אמסור היום הצהרה "משמעותית" על הגבול ועל ההשבתה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אמש (ו') כי ימסור היום הצהרה "משמעותית" בנוגע לגבול על מקסיקו ולשביתת הממשל המתמשכת. ההודעה תימסר בשעה 15:00 שעון ארה"ב, 22:00 שעון ישראל.

הנשיא לא סיפק פרטים נוספים על מה שיאמר היום (ש), יומה ה-28 של שביתת הממשל החלקית. צוות העיתונות של הבית הלבן לא מסר הנחיות נוספות לעיתונאים כשנשאל על הציוץ של הנשיא אמש.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.