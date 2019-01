טלטלה בתקשורת האמריקאית: מולר דוחה את הדיווח בבאזפיד

רוברט מולר, התובע האמריקאי המיוחד, טלטל אמש (ו') את התקשורת בארה"ב לאחר שסתר דיווח דרמטי של באזפיד משלשום, שממנו עולה כי הנשיא טראמפ הנחה את עורך דינו לשעבר, מייקל כהן, לשקר לקונגרס בנוגע לעסקאות פוטנציאליות להקמת "בניין טראמפ" במוסקבה במהלך מסע הבחירות של 2016. מולר מתח ביקורת חריפה על העיתונות.

לאחר הדיווח בבאזפיד, שציטט באנונימיות שני בכירים במערכת החוק הפדרלית, לא הצליחו כלי תקשורת מובילים בתעשייה לאשר את הדיווח, אולם ניצלו אותו כדי לדון באריכות באפשרות של הדחה.

הצוות המשפטי של טראמפ מיהר לדחות את הדיווח, ורבים מכלי התקשורת מיהרו להוסיף את ההסתייגות "אם הדבר נכון" בהתייחסויותיהם לדיווח במשך היום.

ואז, בצעד חסר תקדים, פרסם משרדו של התובע המיוחד הצהרה שמבקרת בחריפות את הסיפור הבלעדי של באזפיד.

"התיאור של באזפיד בנודע להצהרות מסוימות של משרד התובע המיוחד ומסמכים ועדויות שהשיג המשרד בנוגע לעדותו של מייקל כהן בקונגרס אינו מדויק", אמר פיטר קאר, דובר משרדו של מולר בהצהרה.

נדיר שמשרד התובע המיוחד ימסור הצהרה לתקשורת - מחוץ לפניות לביהמ"ש ושימוע משפטי - בנוגע לנושא הקשור למהלך החקירות שהוא מבצע.

הנשיא טראמפ הגיב כהרגלו בטוויטר וכתב כי "זהו יום עצוב מאוד לעיתונות ויום גדול לארצנו".

Remember it was Buzzfeed that released the totally discredited “Dossier,” paid for by Crooked Hillary Clinton and the Democrats (as opposition research), on which the entire Russian probe is based! A very sad day for journalism, but a great day for our Country!