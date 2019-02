איך לשרוד עוד רה-ארגון של מקום העבודה

אם את ואתה אוהבים את העבודה שלכם ואת הצוות, אל תהיו שאננים מדי. ייתכן שהמעסיק שלכם מתכנן עוד רה-ארגון במשרד. מהלך כזה הוא כבר לא רק עניין של קיצוץ בהוצאה. ארגון מחדש יכול להיות תגובה לשינויים בשוק או לצורך להאיץ את הצמיחה.

בסקר שערכו Harvard Business Review וחברת ייעוץ מלונדון בשם Quartz Associates והקיף 2,400 מעסיקים, 80% אמרו שהם רואים את הרה-ארגונים הללו נמשכים באותו קצב או בקצב מואץ בחמש השנים הבאות.

יש חברות שהתרגלו לבצע "ניעור" כזה בכל שנה וחצי, ובכך הן גורמות תשישות בקרב המועסקים. "זה מייצר אווירה של שיבוש קבוע ואי-ודאות בין העובדים", אומר סטפן היידרי-רובינזון, מנכ"ל Quartz Associates.

יש אמנם אפשרות לצאת מרה-ארגון כזה עם משרה דומה או משופרת, אבל זה מחייב שקט נפשי בזמן הסערה, פיתוח רשתות קשרים (נטוורקינג) וחיפוש הזדמנויות סמויות.

לאורה מאל, מנהלת יחסי ציבור מוויסקונסין, עבדה בחברה שהתארגנה מחדש מדי 18 עד 24 חודשים. "יכולת להרגיש את המתח באוויר", היא אומרת. "מעיק במיוחד כשאומרים לך בכל פעם שאתה צריך להגיש בקשה מחודשת לקבל את העבודה שלך. בראש שלך אתה מתחיל לאבד ערך".

העמיתים שלה הפכו לעצבניים והפיצו שמועות על המהלכים הבאים של החברה. היא ניסתה להימנע מ"ישיבות קיטורים". כשעובדים אחרים התלוננו בארוחת הצהריים, היא אמרה להם שהיא אמנם משתתפת בצערם, אבל לא רוצה לשמוע זאת. "אי אפשר להתחבר לשליליות. זה לא רק מושך אותך למטה, אלא גם מתפשט כמו דליקה בשדה קוצים, ואתה תישרף בתוכה", היא אומרת.

מאל שרדה כבר שלושה רה-ארגונים, אבל היא התאכזבה כשקיבלה תפקיד חדש בשלישי, שלא התאים לה במיוחד. היא יצרה קשר עם אנשים מחוץ לחברה כדי להישאר אופטימית. כעבור שישה חודשים, רשת הקשרים הזאת עזרה לה להשיג משרה חדשה שמצאה חן בעיניה אצל מעסיק אחר.

רק 12% עומדים בתאריך היעד

רה-ארגון מכל סוג נוטה לעורר בקרב העובדים חשש מאובדן מקום העבודה, בלי קשר למטרה המוצהרת של החברה. מעסיקים רבים מאריכים את הסבל על ידי גרירת ההתארגנות זמן רב מדי. רק 12% משיגים את היעדים שלהם בתאריך שנקבע מראש, אומר היידרי-רובינזון, שנמנה עם מחברי הספר ReOrg: How to Get It Right.

הנהלות רבות גם מתקשרות בצורה גרועה, כלומר מרככות את ההודעות על כוונותיהן ולא מפרסמות פרטים על האופן שבו יושפעו מהמהלך העובדים. הבכירים עשויים לומר שאין תוכניות לפיטורים, כאשר אין ספק שאנשים יצטרכו ללכת הביתה. כך מתערער האמון שנחוץ להצלחת רה-ארגון. שני שלישים מהארגונים-מחדש פוגעים בפריון העבודה כשהם מתנהלים, לפי היידרי=רובינזון.

העובדים צריכים לשאול את המנהלים כמה שיותר שאלות, במקום להסתמך על חרושת השמועות, אומרת גרטכן שפריצר, פרופסור למינהל עסקים מאוניברסיטת מישיגן (בית הספר לעסקים רוס). חשוב במיוחד להתעניין בהזדמנויות עבודה חדשות. אם המעסיק לא פרסם אותן, בקשו מהמנהלים את ההצעות בתחומים שקרובים ללבכם.

לעתים נוצרות הזדמנויות נדירות, אומר מייק מרפי, מנכ"ל Leadership IQ, חברת הכשרת כוח אדם בכיר מאטלנטה. הוא ממליץ להתנדב לצוות של פרויקט מסוים. "לעתים קרובות יהיה מקום להעלאה בדרגה של שדה קרב", הוא אומר. העובדים שמובילים את השינוי יהיו המועמדים הנראים ביותר. "כך אנשים מקבלים קידומים בשיטת הדילוג, למשל לכהונה של סגן נשיא בתוך שנתיים-שלוש".

קארין הרט נבהלה כשבוסים במקום העבודה הקודם שלה הציעו לה להרחיב את סמכויותיה בניהול משאבי האנוש בחטיבה שמגלגלת 6 מיליארד דולר בשנה, עם העלאת שכר צנועה בעקבות מיזוג עם חברה אחרת. "תחילה הייתי מתוסכלת לגמרי", היא אומרת. היא החליטה לקבל את המשרה החדשה כי ידעה שהיא תתקדם איתה מבחינה מקצועית, והיא שמחה שהחליטה כך. "העבודה הזו נתנה לי מבט רחב על העסקים, שהפך לאבן דרך בקריירה שלי". אחד המנהלים שהיא עבדה איתו הציע לה כעבור שנה וחצי לנהל מוקד שיחות גדול, ואחר כך היא מונתה למנהלת חטיבת מכירות בחברה שמעסיקה 2,200 עובדים.

עדכון קורות החיים ושמירה על רשת קשרים מחוץ לעבודה יכולים לנסוך ביטחון בתקופת רה-ארגון, אומר ד"ר ספריצר. הרט ממליצה לאמץ את גישת ה"תיקים הארוזים", כפי שהיא מכנה אותה, כלומר, "אם זה לא עולה יפה, אני יכול תמיד לעזוב. התחושה שאתה לא לכוד נוסכת ביטחון ומעודדת יצירתיות".

אם עמיתים לעבודה מפוטרים, עזור להם כפי יכולתך ושקול לתת להם גישה לרשת הקשרים שלך, אומר ספריצר. אם הגרזן מונף עליך, אל תיתן לזה לערער את הביטחון שלך.

כריסטופר טיילור, מייסד Occupation Optimist, חברה המתמחה באסטרטגיית חיפוש עבודה, עבד עשר שנים במכירות עבור חברת מזון גדולה. כאשר החברה הודיעה על רה-ארגון, הבוס שלו הבטיח לו שהמשרה שלו "בטוחה". כעבור זמן קצר, הגישו לו חבילת פיצויים. הוא היה המום אבל התייחס לאירוע באופן חיובי: "ראיתי בכך הזדמנות להבין באמת מה אני רוצה לעשות בחיי", הוא אומר.

מדריך ההישרדות ברה-ארגון:

1. הימנעו מרכילות ומקיטורים מיותרים

2. בקשו ממנהלים מידע במקום להישען על שמועות

3. חפשו דרכים לעזור, כמו התנדבות בצוות תכנון

4. דברו עם מנהלים בתחומים שמעניינים אתכם כדי לבדוק הזדמנויות

5. שקלו פגישה עם מקבלי החלטות כדי ליידע אותם על התרומה שלכם

6. אמצו את גישת התיקים הארוזים והתכוננו לחיפוש עבודה חדשה אם צריך

7. בלו זמן עם אנשים שיכולים לעודד אתכם ולתת פידבק אמיתי

