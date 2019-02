הסיוט של הסלבס: תקלה גרמה לחשבונות פופולריים באינסטגרם לאבד מיליוני עוקבים

תקלה באינסטגרם הביאה לכך שהחל מאמש (ד'), חשבונות פופולריים במיוחד בפלטפורמה איבדו פתאום עוקבים רבים - משתמשים מסוימים איבדו עשרות אלפי עוקבים, ואחרים אף איבדו מיליונים.

בין החשבונות שסבלו מהתקלה יש חשבונות של משפיעני רשת ושל מפורסמים כמו הזמרות סלינה גומז ואריאנה גרנדה.

לפי דיווח של אתר פאסט קומפני, אובדן העוקבים לא נבע מתקלה אלא מפעולה מכוונת של אינסטגרם שהסירה מיליוני חשבונות מזויפים, אך לפי ציוץ של אינסטגרם עצמה - זה לא המצב. "אנחנו מודעים לסוגיה שגורמת לשינוי במספרים של העוקבים עבור אנשים מסוימים כרגע, ועובדים כדי לפתור אותה במהירות האפשרית" נכתב בציוץ.

מאוחר יותר אתמול אינסטגרם אף פרסמה ציוץ נוסף, בו עדכנה כי היא מקווה שהסוגיה תיפתר היום. "אנחנו מבינים שזה מתסכל, והצוות שלנו עובד קשה כדי להחזיר את הדברים למצב הרגיל", הבטיחו בחברה.

Update: we’re expecting to have this issue resolved by 9 a.m. PST tomorrow. We understand this is frustrating, and our team is hard at work to get things back to normal.