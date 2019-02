מגמה מעורבת באירופה; פוטסי הבריטי יורד 0.27%

סקירת המסחר בשוקי ההון בעולם: דיווחים שוטפים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח, סחורות, מגמות, מדדים והמלצות אנליסטים

10:15

המסחר בבורסות אסיה נפתח במגמה מעורבת. מדד דאקס מוביל את העליות ומוסיף לערכו 0.82%. מדד קאק הצרפתי עולה, מדד פוטסי האיטלקי עולה 0.38% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד 0.03%. מדד פוטסי הבריטי יורד 0.29%.

באסיה ננעלה בורסת טוקיו בעלייה של 0.15%, בורסת שנחאי ירדה 0.34%, מדד הנג סנג עלה 0.30%.

9:10

מגמה מעורבת בשוקי אסיה: בורסת טוקיו ננעלה עם עלייה של 0.15% במדד הניקיי, בעוד מדד המניות של בורסת שנחאי יורד ב-0.4%.

06:45

המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית. מדד ניקיי עולה ב-0.38%, הנג סנג מוסיף 0.53%, שנחאי עולה 0.36%, מדד קוספי יציב עם עלייה קלה של 0.05% ומדד ASX 200 האוסטרלי מוסיף 0.72%.

בבורסת הונג קונג מזנקת מניית יצרנית המחשבים לנובו יותר מ-11%, לאחר פרסום תחזיות אופטימיות לרבעון הבא.

מחיר הנפט עולה ב-1.44%, ומחירו נע כעת סביב 56.90 דולר לחבית.

אתמול נרשמה נעילה חיובית בוול סטריט, לאחר יום מסחר תנודתי: דאו ג'ונס עלה 0.24%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.18% ואילו הנאסד"ק ננעל מעל האפס וסיכם 8 ימי עליות רצופים.

מניית וויקס צללה 11.64% אתמול בוול סטריט והמשיכה ליפול במסחר המאוחר. חברת Wix הישראלית עקפה את התחזיות והציגה צמיחה של 42% בהכנסות ו-44% בתזרים החופשי ומעבר לרווח נקי על בסיס Non-GAAP. עם זאת, מניית החברה צנחה לאחר שהחברה סיפקה תחזית פושרת לרבעון הראשון של 2019.

באירופה, המסחר ננעל אתמול בעליות: הדאקס טיפס 0.84%, הקאק ב-0.7% וכך גם הפוטסי הבריטי.

הבוקר כתב הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות, רונן מנחם: "לעתים no news is good news - וכך ניתן לתאר את תרשומת דיוני הפדרל ריזרב והשלכותיה על שוקי ניירות הערך בארה"ב. היא לא חידשה ולכן גם לא הפתיעה לרעה, בניגוד למהלכי הפד בקיץ האחרון. בסך-הכול, הקו החדש, הסבלני יותר בכל הקשור לתוואי הריבית, וההדגשה של מדיניות ה "wait and see" לנתונים הכלכליים הבאים, נשאו חן בעיני המשקיעים.

"השילוב של פעילות כלכלית ותעסוקתית משביעית רצון, יחד עם המשך גידול של הוצאות משקי הבית, בעוד סביבת האינפלציה לא חורגת מרמה של 2% ונשארת במסגרת יעד יציבות המחירים, אופטימלי מבחינת השווקים; אם לגורמים הללו תתווסף תוצאה מוצלחת של דיוני הסחר בין סין לארה"ב, שיתחדשו היום, ולאחר שנושא השבתה חלקית נוספת של שירותי הממשל יורד מהפרק, האופק נראה בהיר מבחינתם.

"יש לציין כי התרשומת לא התעלמה מגורמי הסיכון השונים, לרבות סימני האטה לכלכלה הגלובלית, השלכות הברקזיט ומתכונתו, והאפשרות שהצדדים לשיחות לא יפתרו את המחלוקות ביניהם, אך לפד יכולת להתאים את קצב צמצום המאזן שלו (קרי להגדיל לאט יותר את היצע איגרות החוב) במידת הצורך, מה שיאפשר לו גמישות.

"גמישות נוספת ניכרת ביכולתו של הפד להגיב למסרים שהעבירו אליו השווקים לאחר גל הירידות האחרון. מנגד, נקודה בעייתית משהו, שעלתה מהדברים, הנה שניכר שלפד אין כיום אג'נדה ברורה לגבי המשך תוואי הריבית, והוא ישב על הגדר בתקופה הקרובה; במצב דברים זה, יקשה יותר על השווקים לנחש את תגובתו אם יתפרסמו נתונים מפתיעים, כגון מדד מחירים לצרכן גבוה/נמוך משמעותית מהצפי, מה שיגרור תנודתיות גבוהה מהרגיל במצבים כאלה. בשורה התחתונה, העמדה שהפד נוקט היום נוחה לשווקים; המעבר לגישה סבלנית מאותת להם כי לא יופתעו וייגררו לירידות חדות ולקפיצה של מדדי הסיכון בהמשך השנה".

