הטלפון שכמעט נזרק לשירותים, משלוח הסיגרים והצלצול לג'ון קרי: מה מסתתר בכתב החשדות נגד רה"מ

כתב החשדות שנשלח לראש הממשלה בנימין נתניהו כולל כמה סיפורים ששווה להתעכב עליהם קצת יותר מאחר והם שופכים אור מעל מערכות היחסים בין החשודים ומעל השאלה איך המעשים המיוחסים להם בוצעו בפועל-בשטח לכאורה (במעון ראש הממשלה, במשרד, באירועים חברתיים, בשיחות טלפון ועוד), ואולי מלמדים יותר מכל על הקלות הבלתי נסבלת שבה התקיימו "יחסי התן וקח" לכאורה בין החשודים בפרשה, והחוצפה שלוותה לכך במקרים רבים. להלן מספר סיפורים מייצג (ויש הרבה הרבה יותר).

שמפניה וסיגרים בתמורה לשיחה קטנה עם ג'ון קרי

על פי כתב החשדות, בשנים 2014-2013 פנה איש העסקים ארנון מילצ'ן לנתניהו מספר רב של פעמים, על מנת שיסייע לו מול גורמים בממשל האמריקאי בפתרון בעיה הנוגעת להארכת הוויזה שלו לארצות הברית. נתניהו נענה לכאורה לפניותיו של מילצ'ן באופן מיידי ופעל במסגרת תפקידו הציבורי על מנת לסייע לו: תחילה באמצעות פנייה לשגריר ארצות הברית בישראל, אשר הובילה להארכת תוקף הוויזה לתקופת בת שנה, ולאחר מכן, לבקשת מילצ'ן שלא היה שבע רצון מתקופת הארכת הוויזה, באמצעות פנייה למזכיר המדינה האמריקאי, לקבלת ויזה לתקופה ממושכת יותר. במהלך שנת 2014, לאחר פניותיו של מילצ'ן לנתניהו, ופניותיו של נתניהו למזכיר המדינה האמריקאי, תוקף הוויזה הוארך לתקופה בת עשר שנים.

על פי כתב החשדות, באחת מבין הפעמים בהן מילצ'ן פנה וביקש כי נתניהו יפעל לסייע לו מול גורמי הממשל האמריקאיים, הוא הגיע למעון ראש הממשלה, והמתין לנתניהו שם. כשהאחרון הגיע הוא הודיע לו כי הביא לו "מתנות" ובתמורה הוא רק מבקש שירים טלפון קטן למזכיר המדינה ג'ון קרי. "בשעה שהגעת ביחד עם ראש לשכתך דאז, ארי הרו, למעון, מילצ'ן בישר לך כי הביא קופסת סיגרים עבורך ומספר בקבוקי שמפניה עבור רעייתך, וביקש כי תתקשר למזכיר המדינה ג'ון קרי בעניין בעיית הויזה שלו", נכתב בכתב החשדות שנשלח לנתניהו, וצוין: "אתה נענית לפנייתו של מילצ'ן ושוחחת בנושא עם מזכיר המדינה האמריקאי באותה עת, קרי, נהן בפגישה והן בטלפון".

סיקור שלילי ליריבים הפוליטיים ו"השרצים" של בנט

על פי כתב החשדות, בין הדרישות שהציבו בני הזוג נתניהו לבני הזוג אלוביץ', במסגרת דרישותיהם לסיקור אוהד של נתניהו ובני משפחתו, העלו שרה וביבי גם דרישות לסיקור שלילי של היריבים הפוליטיים. כך, בין היתר, על פי כתב החשדות, מספר ימים לפני הבחירות הכלליות בינואר 2013, ביקשו שרה ובנימין נתניהו לפרסם ידיעות שליליות על יו"ר הבית היהודי דאז, נפתלי בנט, ובין היתר ידיעה על כך שאשתו עבדה בעבר במסעדה לא-כשרה ושפעיל השמאל אלדד יניב קרא להצביע לו. את המסר הגיע העביר נתניהו לשאול אלוביץ' באמצעות איש העסקים זאב רובינשטיין לכאורה, ואלוביץ' בתורו שלח הודעה לעורך וואלה, אילן ישועה, ובה כתב: "החומר שהעברתי לך אחה"צ חשוב ביותר, בעיקר מה שמצאו שאשתו של בנט עבדה כשפית במסעדה לא כשרה (העברתי את התמונה שלה שם ותיאור המסעדה והתפריט של השרצים) והיא אישה דתייה... החומר השני והחשוב זה הציטוט של אלדד יניב שהוא חבר של בנט ואומר אם לא להצביע לשמאל אז להצביע לבנט".

בהמשך ההתכתבות כותב אלוביץ לישועה: "מהחבר: הוא יושב ומסתכל על וואלה... הוא מתכוון לגדול (נתניהו, א' ל"ו)... חשוב לו ולה בהיסטריה זה המסעדה ואלדד יניב", וישועה ענה:"הבנתי. ניתן להם כתף עד הסוף כולל המסעדה ואלדד... הכל יהיה עד ראשון בבוקר". על כך ענה אלוביץ: "לא טוב! הוא מבקש שיקראו בסופשבוע... שאול הוא צועק חבל על הזמן זה עלה במבזק ולא ככתבה ורק ההורדה של השילוט זה לא בסדר". ישועה השיב: תוך דקות זה בראשי".

אלוביץ: "לא יאמן שהגדול יושב ומחכה שעות ואנחנו לא מצליחים להעלות שטות כזאת".

ישועה: "עלה".

עוד הבהיר אלוביץ כי מנתניהו הגיעה דרישה כי הכתבות ישארו באוויר זמן רב, וישועה השיב: "בסדר, יקבל כתף חמה משל כל הסופש ועד יום שני".

מוזס ו"סיבוב הספינה"

על פי כתב החשדות, נתניהו ומו"ל ידיעות נוני מוזס נפגשו מספר פעמים - פגישות חשאיות שלא תועדו ביומנו של ראש הממשלה וביומנו של מו"ל ידיעות, כאשר במהלך פגישתם הרביעית הציע מוזס לנתניהו שוחד. במסגרת הצעה זו, נטען, הבטיח מוזס לנתניהו, כי יפעל לשינוי ניכר לטובה באופן הסיקור שלו ושל משפחתו בכלי התקשורת בקבוצת "ידיעות אחרונות" ולשינוי לרעה באופן הסיקור של יריביו הפוליטיים. מוזס התנה לכאורה את המתת המוצעת בכך שנתניהו ינצל את השפעתו כראש ממשלה לקידום החוק במתווה המוסכם שיגביל את "ישראל היום", ובכך יטיב עמו כלכלית באופן משמעותי. מוזס חזר על הדברים מספר פעמים, ובפרט בדברים הבאים:

"בהנחה שיש חוק שאתה ואני הסכמנו עליו, I will do my efforts, שאתה תהיה פה כמה זמן שתרצה. אני אמרתי לך את זה ואני חוזר ומסתכל לך בעיניים ואומר לך את זה".

על פי כתב החשדות, למרות שנתניהו לא ביקש או התנה שוחד בעצמו, הוא לא סירב להצעת השוחד של מוזס, ולא הפסיק את השיחה עם מוזס בשלב זה, אלא הציג בפניו כי יש אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני על מנת לקדם את החקיקה המיטיבה עם מוזס בהתאם להצעת השוחד, למרות שלא התכוון לקדם את הצעת החוק.

בכתב החשדות נטען כי במסגרת ההסכמות עם מוזס, נתניהו ביקש להשפיע על אופן הסיקור שלו בכל כלי התקשורת בקבוצת "ידיעות אחרונות" ודן עם מוזס בין היתר על ההצעות הבאות: האחת - האפשרות להביא לשינוי ניכר באופן ההתייחסות של הקבוצה אל נתניהו ובני משפחתו בעת הדיווחים עליהם, במהלך שכונה "סיבוב-הספינה"; השנייה - אפשרות לשנות לרעה את קו הסיקור של "ידעות אחרונות" כנגד יריביו הפוליטיים של נתניהו - משה כחלון ונפתלי בנט, וכפי שנכתב בכתב החשדות שנשלח לנתניהו: "האפשרות לשנות לרעה את קו הסיקר של 'ידיעות אחרונות' כנגד מי שנתפסו על ידך כיריבים פוליטיים, בהם יו"ר מפלגת 'כולנו', משה כחלון, ומי שכיהן בעת הרלבנטית כיו"ר מפלגת 'הבית היהודי', נפתלי בנט".

"הגדול (נתניהו) יוצא מעורו כדי לעזור"

באחד המקרים, בחודש יולי 2015, תקופה קצרה לאחר אישור עסקת בזק יס, כאשר נתקל אלוביץ' בהתנגדות הכתבים באתר "וואלה" לדרישות שהציב, הוא הביע את תסכולו בפני אילן ישועה מכך שנתניהו פועל עבורו במשרד התקשורת, ואילו כתבי האתר אינם צייתנים די הצורך.

אלוביץ': "מה שמרגיז הוא שהגדול יוצא מעורו כדי לעזור ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורת אפסים".

ישועה: "בסופו של דבר אנחנו בסדר, זה רק עולה בדם...אפשר יותר, אבל צריך יהיה לבנות כאן מערכת אחרת לגמרי לא דוביק ולא אבי".

אלוביץ': "הגדול מפתיע אותי לטובה כל יום בדברים הכי חשובים. חייבים למצוא דרך כדי לגמול לו".

ישועה: "ברור אני מבין ומחוייב לזה הם לא ינהלו אותנו... בסופו של דבר אנחנו מספקים הסחורה אבל אפשר לשפר".

אלוביץ': "מגיע לו ואפשר הרבה יותר. אני לא אוהב להיות חייב. הוא באמת בסדר ומשנה את כל המורשת הישנה".

הפגישה הבהולה באישון לילה והדרישה למחוק את כל ההתכתבויות

לבני הזוג אלוביץ' מיוחסות גם עבירות של שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה. על פי הראיות שנאספו בתיק.

על פי כתבי החשדות, בחודש דצמבר 2016, ועל רקע פרסומים אודות חקירה משטרתית נגד נתניהו, הגיע ניר חפץ, יועץ התקשורת לשעבר של ראש הממשלה ורעייתו, וכיום עד המדינה בפרשה, אל ביתו בצפון תל אביב של בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ'. חפץ יזם פגישה, אשר במסגרתה לכאורה הבהיר לבני הזוג אלוביץ', כי בסביבת נתניהו רווח החשש כי החקירה האמורה, תעסוק ביחסים בין נתניהו לאלוביץ', וכי גם הוא שותף לחשש זה. על רקע זה, ולאור החשש מפני חשיפת התכתובות בין חפץ לבני הזוג אלוביץ', סיכמו השלושה על החלפת מכשירי הטלפון שלהם ועל "העלמת" המכשירים הישנים.

על פי הראיות שנאספו לכאורה, מיד לאחר פגישה זו, זימנו בני הזוג אלוביץ' את ישועה לפגישה בהולה בביתם, באישון לילה, ובה דרשו ממנו למחוק מיידית את התכתובות שלו עמם; להחליף מכשיר טלפון סלולרי ולהשמיד את מכשירו הישן; ולמסור בחקירה עתידית גרסה כוזבת שלפיה כל הבקשות שהעבירו לו בנושא הסיקור היו על רקע אידיאולוגי ולא על מנת להיטיב עם מר נתניהו, וכי הוא יזם את ההתערבות בתכנים באתר "וואלה". לאחר מכן, החליפו בני הזוג אלוביץ' את מכשיריהם הסלולריים ו"העלימו" את מכשיריהם הישנים על מנת למנוע את חשיפת התכתובות בינם לבין גורמים המעורבים בפרשה.

במספר הזדמנויות לאחר פגישה זו, וגם לאחר שהחלה החקירה הגלויה בפרשת בזק, שבה נחקר שאול אלוביץ' באזהרה, פנה אלוביץ' לישועה על מנת לברר אם פעל בהתאם לדרישותיו, וכן חזר וניסה להשפיע על ישועה למסור גרסה שקרית אם ייקרא לחקירה. על פי חומר הראיות אלוביץ' אמר לישועה: "תזרוק את הטלפון לשרותים".

*** חזקת החפות: ההליכים המשפטיים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנשי העסקים ארנון (נוני) מוזס, שאול אלוביץ, איריס אלוביץ, ויתר החשודים מצויים בשלבים מקדמיים. כל החשודים מכחישים את המיוחס להם, הם עומדים בפני הליכי שימוע שלפני הגשת כתב אישום, ועומדת לזכותם חזקת החפות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון? אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן נדל"ן גלובס טק נתוני מסחר שוק ההון נתח שוק הסיפורים הגדולים של השבוע מטבעות דיגיטליים ✓ הרישום בוצע בהצלחה!

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם