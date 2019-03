מי סחט את מי בתיק 2000, ולמה כתב החשדות נגד נתניהו בעניין זה כה רזה?

התאוריה החדשה המשתלטת בימים האחרונים על הרשתות החברתיות ועל חלק מכלי התקשורת, היא כי בתיק 2000 ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בכלל קורבן לסחיטה מצד מו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס. למצדדי התאוריה הזאת לא ברור איך הפרקליטות והיועמ"ש הפכו את היוצרות ואת יחסי הכוחות, ואת נתניהו מקורבן לנאשם בפוטנציה בפרשה.

זו גם אחת מטענות ההגנה של נתניהו. לאורך כל תקופת החקירה, לטענתו, הוא נסחט על-ידי מוזס, ולכן הקליט את כל המפגשים עם מוזס. לטענת נתניהו, הוא גם כלל לא התכוון לסייע למוזס להחליש את העיתון "ישראל היום", ולהיכנע לסחטנות הזאת, וכך גם עולה מכתב החשדות עצמו לכאורה.

נזכיר כי בתיק 2000 נשקלת העמדתו לדין של נתניהו, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע מעשה מרמה והפרת אמונים; ושל מוזס בחשד לביצוע עבירת שוחד. על-פי כתבי החשדות, ברבעון האחרון של שנת 2014 קיימו נתניהו ומוזס 6 פגישות. החשד בתיק 2000 מתמקד בעיקרו בפגישה הרביעית ביניהם, מיום 4.12.2014, שהתקיימה בפתח תקופת הבחירות לכנסת ה-20.

לפי הראיות לכאורה, בפגישה זו הציע מוזס לנתניהו הצעת שוחד, לכאורה, שלפיה מוזס יפעל לשינוי ניכר לטובה באופן הסיקור של נתניהו ומשפחתו בכלי התקשורת בקבוצת "ידיעות אחרונות", ולשינוי לרעה באופן הסיקור של יריביו הפוליטיים. מוזס התנה את המתת המוצעת בכך שנתניהו ינצל את השפעתו כראש ממשלה ויפעל במסגרת תפקידו לקידום חוק במתווה מוסכם, שיגביל את עיתון "ישראל היום" וייטיב עם מוזס כלכלית באופן משמעותי.

על-פי כתב החשדות, על אף שנתניהו לא נענה להצעת השוחד, ולא ביקש או התנה שוחד, הוא המשיך לנהל עם מוזס שיחה ארוכה ומפורטת על מרכיביה של הצעת השוחד, ועל האופן שבו ניתן להביא אותם ליישום בתקופת הבחירות.

נתניהו טוען כי הוא עשה זאת כיוון שחשש מהכוח של מוזס ומפרסומים שליליים שקריים, שיפגעו בו או במשפחתו.

בעוד בכל הנוגע ל"תיק 4000" כתב החשדות כולל ציטוטים רבים מהתכתבויות של גורמים שונים בפרשה, המוכיחים את הקשר השוחדי האסור לכאורה - במקרה של תיק 2000, על אף שכל הפגישות הוקלטו, נכתב רק ציטוט אחד בלבד בכתב החשדות - מהפגישה הרביעית בין מוזס לנתניהו, שבו אומר מוזס לנתניהו: "בהנחה שיש חוק שאתה ואני הסכמנו עליו, I will do my efforts, שאתה תהיה פה כמה זמן שתרצה. אני אמרתי לך את זה, ואני חוזר ומסתכל לך בעיניים ואומר לך את זה".

הפער הזה בין שלל הציטוטים בתיק 4000 לציטוט הבודד בתיק 2000 מחזק את סימני הקריאה של אלה הסבורים כי נתניהו נפל קורבן למעשיו של מוזס.

לפיכך, טוב היו עושים הפרקליטות והיועמ"ש אם היו מחזקים את כתב החשדות בציטוטים נוספים משיחותיהם של השניים, אשר ילמדו אם מאזן הכוחות בין ראש הממשלה למו"ל "ידיעות אחרונות" - שני אנשים מאוד-מאוד חזקים ובעלי השפעה דרמטית במשק.

אך כבר עתה, עם החומרים הקיימים, קשה שלא לתהות אם קל כל-כך להישבות בתאוריית הסחיטה של נתניהו. בין היתר מתואר בכתב החשדות כי לקראת פגישותיו של נתניהו עם מוזס וכוונתו להקליטן, נועץ נתניהו בבן-דודו, עו"ד דוד שמרון, שהזהיר את נתניהו מפני מצב שבו בקשותיו ממוזס ייכרכו בבקשותיו של מוזס אליו כעובד ציבור, בבחינת "דבר תמורת דבר".

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו, ארנון (נוני) מוזס וכל החשודים האחרים מכחישים את המיוחס להם בפרשות המוזכרות. יודגש כי גם לאחר ההחלטה על הגשת כתב אישום, בכפוף לשימוע, הם בגדר חשודים, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת לזכותם חזקת החפות.

