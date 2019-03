כוכב "בוורלי הילס" לוק פרי הלך לעולמו בגיל 52

השחקן לוק פרי, המוכר בדמותו האיקונית כדילן מקיי בסדרה בוורלי הילס 90210, מת הערב (שני) משבץ מוחי שבו לקה ביום רביעי שעבר - והוא בן 52. הוא הלך לעולמו בבית החולים סנט ג'וסף בקליפורניה, כשהוא מוקף בבני משפחתו. משנת 1993 ועד 2003 היה פרי נשוי למיני שארפ. לזוג היו שני ילדים: ג'ק (22) וסופי (19). מנהלו של פרי הודה לכל מי שהתפלל עבורו: "משפחתו מעריכה את התמיכה והתפילות למען לוק מכל רחבי העולם, ומבקשת לכבד את פרטיותה בתקופת האבל".

פרי בן ה-52 השתתף בסדרת הלהיט "ריברדייל" וידוע בעיקר מתפקידו כדילן מקיי בקלאסיקת הניינטיז "בוורלי הילס 90210". בצירוף מקרים, הטרגדיה התרחשה כמעט במקביל לפרסום על הסדרה החדשה של חבריו ל"בוורלי הילס 90210", שפרי לא היה צפוי לקחת בה חלק. פרי השתתף בכל עשר עונות הסדרה המקורית מלבד השביעית, אך לאחר מכן ניסה להתרחק מליהוקים לתפקידים דומים והשתתף בסדרות כמו "אוז", דרמת המד"ב "ג'רמיה" ואחרות. ב-2016 חזר אל ז'אנר סדרות הנעורים עם "ריברדייל", שבה הוא גילם את פרד אנדרוז, אביו של הגיבור ארצ'י. בנוסף שיחק פרי בברודוויי בשנת 2001 בשיחזור של מופע האימים של רוקי. בשנת 2004 השתתף בהפקה של כשהארי פגש את סאלי לצידה של השחקנית אליסון הניגן.

השחקנית מולי ריינגולד, ששיחקה לצד פרי ב"ריברדייל", ספדה לו בטוויטר: "הלב שלי נשבר. אתגעגע אליך כל כך, לוק פרי. אני שולחת את כל האהבה למשפחה שלך".

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ❤️ #LukePerry

השחקן איאן זירינג, שגילם את "סטיב" בבוורלי הילס לצד פרי, כתב בטוויטר: "לוק היקר, אנצור לנצח את הזכרונות האוהבים שאנו חולקים בשלושים השנים האחרונות. הלוואי שהמסע שלך הלאה יועשר בנשמות המופלאות שהלכו לפניך, כפי שעשית כאן עבור אלו שאתה משאיר מאחור".

Dearest Luke,

I will forever bask in the loving memories we've shared over the last thirty years. May your journey forward be enriched by the magnificent souls who have passed before you, just like you have done here, for those you leave behind.