"מכרתי את הביטקוין האחרון": איש העסקים הישראלי-קנדי רועי סבג נוטש את עסקי הקריפטו

שוק הקריפטו איבד לא מעט משקיעים בשנה האחרונה, בעקבות נפילת שוויים של המטבעות הדיגיטליים. בשבוע שעבר נראה כי קהילת הקריפטו איבדה עוד אחד מתומכיה המוכרים, והפעם מדובר באיש העסקים הישראלי-קנדי רועי סבג.

"מכרתי היום את הביטקוין מהעסקה האחרונה שלי. אין לי כעת עוד חשיפה להחזקות קריפטו, מלבד מניותי ב-Bitfarms", צייץ סבג בטוויטר ביום רביעי האחרון. סבג מחזיק ב-22.5% ממניותיה של ביטפארמס , חברת כריית הביטקוין, שעומדת להימחק בקרוב מהמסחר בבורסת תל אביב, כפי שפורסם ב"גלובס" כבר בסוף ינואר.

I have sold my bitcoin today from the prior trade. No crypto exposure currently other than my stake in Bitfarms.