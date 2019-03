אחרי שביקשה לפרק את תאגידי הענק של עמק הסילקון פייסבוק משיבים מלחמה ומורידים מודעות של הסנאטורית אליזבת' וורן

אתר "פוליטיקו" דיווח בלילה שבין שני לשלישי כי פייסבוק הורידה מודעות של אליזבת' וורן העוסקות בנושא של פירוק תאגידים. כאמור, בשישי האחרון פרסמה הסנאטורית, המתמודדת לנשיאות מטעם הדמוקרטים, תוכנית מפורטת להחלשת ענקיות הטכנולוגיה, ביניהן פייסבוק.

במודעות של וורן בנושא שהוסרו נכתב כי "לשלוש חברות יש כח עצום על הכלכלה והדמוקרטיה שלנו. פייסבוק, אמזון וגוגל. כולנו משתמשים בשירותים שלהן. אבל כשעלו לגדולה, הן חיסלו את התחרות, השתמשו במידע האישי שלנו לטובת רווח, ושינו את המגרש לטובתן".



לאחר ההסרה של המודעות ע"י פייסבוק, במקומן הופיע מסר לפיו "המודעה הוסרה כי היא מפרה את מדיניות הפרסום של פייסבוק".

לאחר פניית "פוליטיקו" לפייסבוק, הרשת החברתית החזירה את מודעותיה של אליזבת' וורן.

וורן גם היא לא נשארה חייבת וניצלה את ההזדמנות כדי לתקוף את פייסבוק. "סקרנים לדעת למה אני חושבת שלפייסבוק יש יותר מדי כוח?" שאלה וורן בטוויטר, "בואו נתחיל מזה לפייסבוק יש בכלל את היכולת לכבות דיון העוסק בהיקף הכוח שלהם". וורן אף הוסיפה בסרקזם, "תודה (פייסבוק) שהשבתם את הפוסטים שלי אבל אני רוצה שוק של רשתות חברתיות שאינו נשלט בידי צנזור יחיד".

Curious why I think FB has too much power? Let's start with their ability to shut down a debate over whether FB has too much power. Thanks for restoring my posts. But I want a social media marketplace that isn't dominated by a single censor. #BreakUpBigTech https://t.co/UPS6dozOxn

Facebook confirms it took down Elizabeth Warren's ads about Facebook, but is in the process of restoring them.



FB spox: "We removed the ads because they violated our policies against use of our corporate logo. In the interest of allowing robust debate, we are restoring the ads.”