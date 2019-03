דיווח: סין נסוגה מהצעות הקשורות לקניין רוחני שהציעו האמריקאים

מכה קלה בכנף הורגשה במהלך המסחר הערב בוול סטריט, וזאת על רקע דיווחים סותרים הנוגעים למלחמת הסחר.

לפי דיווח ב"בלומברג", שצוטט בכירים המקורבים לעניין, בכירים אמריקאים מודאגים כי הסינים נסוגים מההצעות שעלו במסגרת הדיונים לסיום מלחמת הסחר ושקשורות לקניין רוחני - סעיפים מהותיים מבחינת האמריקאים שמלינים על גניבת טכנולוגיה מצד הסינים זה שנים.

מנגד, דיווח אחר שהגיע סמוך לזה הראשון, הקפיץ שוב את המדדים, ולפיו שיחות הסחר נמצאות בשלבים הסופיים. לפי ה"דאו ג'ונס", יו"ר המשלחת האמריקאית אמר כי שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צפוי לנסוע לסין בשבוע של ה-25 למארס. עוד דווח כי כי סגן נשיא סין צפוי להגיע לוושינגטון בשבועות הקרובים.

Stocks drop sharply as report says some U.S. officials see China walking back its trade offers https://t.co/TnnlupuRa5 pic.twitter.com/ehs3feY1xU